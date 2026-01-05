Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 20:37

Российские туристы не могут вернуться домой с острова в Индийском океане

Сотни туристов застряли на острове Сокотра из-за закрытого аэропорта

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Jaroslav Sugare/Global Look Press
Более 300 иностранных туристов, в том числе россияне, оказались заблокированы на йеменском острове Сокотра в Индийском океане, передает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации провинции. Причиной стала приостановка авиасообщения из-за политических разногласий в руководящем совете Йемена.

Более 300 туристов из России, США и европейских стран все еще находятся в Хадейбо, столице провинции Сокотра, после приостановки полетов на этот остров из-за политического кризиса в руководящем совете Йемена, — сказал источник.

Тем временем Министерство экономического развития РФ призвало российских туроператоров приостановить продажу путевок в Венесуэлу. В заявлении говорится, что рекомендации связаны с вооруженной агрессией США и угрозами повторных атак.

До этого появилась информация, что не менее 27 россиян пострадали в дорожных авариях в Таиланде в период с 1 по 5 января. Наибольшее количество пострадавших — 18 человек — зафиксировано на курортном острове Пхукет. Другие находятся в провинциях Сураттхани, Трат и Бангкок.

Йемен
туристы
происшествия
туризм
