Российские туристы не могут вернуться домой с острова в Индийском океане Сотни туристов застряли на острове Сокотра из-за закрытого аэропорта

Более 300 иностранных туристов, в том числе россияне, оказались заблокированы на йеменском острове Сокотра в Индийском океане, передает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации провинции. Причиной стала приостановка авиасообщения из-за политических разногласий в руководящем совете Йемена.

Более 300 туристов из России, США и европейских стран все еще находятся в Хадейбо, столице провинции Сокотра, после приостановки полетов на этот остров из-за политического кризиса в руководящем совете Йемена, — сказал источник.

