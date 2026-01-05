Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 18:27

Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Венесуэлу

Минэкономразвития РФ порекомендовало приостановить продажу туров в Венесуэлу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министерство экономического развития РФ призвало российских туроператоров приостановить продажу путевок в Венесуэлу. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что рекомендации связаны с вооруженной агрессией США и угрозами повторных атак.

Минэкономразвития России рекомендует: <…> российским туроператорам, турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливарианскую Республику Венесуэла, — отметили в министерстве.

Гражданам, уже находящимся в стране, советуют проявлять осторожность и следовать указаниям местных властей и российских диппредставительств. В ведомстве напомнили, что туристы имеют право через суд расторгнуть договор на турпоездку. В случае расторжения до начала путешествия возвращается сумма, равная общей цене продукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости неоказанных услуг.

Ранее посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что здание российского дипломатического представительства в Каракасе не получило повреждений в результате серии взрывов, прогремевших в столице Венесуэлы. Он отметил, что удары не наносились по целям неподалеку от здания дипмиссии.

