Посольство РФ в Венесуэле отреагировало на ситуацию в Каракасе Посольство России не получило повреждений из-за взрывов в Каракасе

Здание российского дипломатического представительства в Каракасе не получило повреждений в результате серии взрывов, прогремевших в столице Венесуэлы, заявил посол РФ в этой стране Сергей Мелик-Багдасаров. Как передает РИА Новости, он отметил, что удары не наносились по целям неподалеку от здания дипмиссии.

В два часа ночи были слышны взрывы, посольство не пострадало, по районам, расположенным неподалеку от посольства, удары не наносились. В Каракасе повреждены несколько объектов, — сказал он.

Ранее стрельба и взрывы были слышны не только в столице Венесуэлы Каракасе, но и в соседних городах. В частности, боевые действия наблюдаются в населенных пунктах Игероте и Ла-Гуайра.

Журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по территории Венесуэлы. По ее информации, глава государства поручил атаковать военные объекты этой страны.

Еще до Нового года президент Соединенных Штатов официально подтвердил факт нанесения удара по Венесуэле. Его заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Отвечая на вопрос журналистов о взрывах, Трамп заявил, что американские вооруженные силы атаковали район, который, по их данным, используется для наркоторговли. лидер США не стал раскрывать географические координаты цели и другие детали проведенной операции.