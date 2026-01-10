Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 10:10

Хотите похудеть? Разгрузочный день на твороге — просто и полезно!

Хотите похудеть? Разгрузочный день на твороге — просто и полезно! Хотите похудеть? Разгрузочный день на твороге — просто и полезно! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Разгрузочный день на твороге — простой и полезный способ очистить организм и сбросить лишний вес. Творог богат белком, который поддерживает мышцы, а низкое содержание жиров и углеводов способствует быстрой утилизации запасов жира. Главное правило — выбирать нежирный творог с минимальным количеством добавок.

Рекомендации по проведению разгрузочного дня:

  • пейте больше воды — не менее 1,5 литра;

  • не добавляйте сахар и соль;

  • можно использовать немного свежих или замороженных ягод для вкуса;

  • ешьте творог небольшими порциями 5–6 раз в день, чтобы поддерживать обмен веществ.

Важно не злоупотреблять и ограничиться одним разгрузочным днем в неделю. Устраивать разгрузочные дни рекомендуется только после консультации с врачом.

Отвесы зависят от начального веса и индивидуальных особенностей, но обычно за такой день уходит от 0,5 до 1,5 кг. Дополнительно разгрузка помогает избавиться от отеков и улучшает пищеварение. Главное — слушать свое тело, при плохом самочувствии прервать день. Такой подход поможет сбросить вес без чувства голода и поддержит здоровье.

Ранее мы поделились рецептом белковых начинок для тарталеток с тофу.

