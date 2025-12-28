Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 08:00

Быстрые пирожки из лаваша: вкуснющая начинка с творогом — хит на завтрак и перекус

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Быстрые пирожки из лаваша — это просто отвал всего. Сохраняй рецепт, потому что такие пирожки готовятся за считаные минуты, получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, а по вкусу — как из любимой пекарни, но в легкой, диетической версии. Идеальный вариант для быстрого завтрака или перекуса.

Ингредиенты: тонкий лаваш — 1 большой лист (примерно 100–120 г), творог 2% — 200 г, моцарелла — 120 г, шпинат — 1 небольшой пучок (40–50 г), соль — по вкусу, специи — по вкусу (отлично подойдут прованские травы), кокосовое масло — 1 ч. л. для жарки. Из этого количества получается 3 пирожка.

Приготовление: моцареллу натрите на крупной терке, шпинат мелко нарежьте и смешайте с творогом, сыром, солью и специями до однородной начинки. Лаваш разрежьте на 3 части, на каждую выложите начинку и аккуратно сверните пирожками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством кокосового масла и обжаривайте пирожки на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте сразу, пока сыр тянется, — и просто наслаждайтесь.

Ранее мы делились рецептом без муки и без сахара. Пышная творожная запеканка на завтрак и перекус.

Проверено редакцией
Читайте также
Курочка с картошечкой: бабушкин рецепт на Новый год — картофель под сливочным соусом
Общество
Курочка с картошечкой: бабушкин рецепт на Новый год — картофель под сливочным соусом
Секрет белоснежных швов в ванной без лишних затрат — простой домашний способ, который выручает за 30 минут
Общество
Секрет белоснежных швов в ванной без лишних затрат — простой домашний способ, который выручает за 30 минут
Обязательно буду готовить на Новый год салат «Кучерявый» с пекинской капустой: он ни на что не похож
Общество
Обязательно буду готовить на Новый год салат «Кучерявый» с пекинской капустой: он ни на что не похож
Готовлю стамбульские конвертики: сливочная начинка в хрустящем лаваше — самое то для сытного и быстрого завтрака
Общество
Готовлю стамбульские конвертики: сливочная начинка в хрустящем лаваше — самое то для сытного и быстрого завтрака
Такие рулеты из лаваша буду подавать на праздничный стол: просто и бюджетно, а начинка — просто огонь
Общество
Такие рулеты из лаваша буду подавать на праздничный стол: просто и бюджетно, а начинка — просто огонь
лаваш
сыр
творог
пирожки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России точным ударом «обескровили» боевую технику ВСУ
«Никаких шансов»: Зеленскому указали на его место в переговорах по Украине
Сорвана попытка украинских шпионов прорваться вглубь России
Вызывающее поведение хоккеистов из Канады на МЧМ привело к расследованию
Лавров подтвердил поддержку КНР при обострении в Тайваньском проливе
Раскрыто количество граждан Южной Осетии, участвующих в СВО
Зять Алентовой разнес Бекмамбетова за ремейк «Москвы слезам не верит»
Мужчина внезапно умер во время секса с шестью женами
Что делать, если свело ногу судорогой: как оказать первую помощь — советы
Долина опубликовала грустную песню в день переезда из квартиры Лурье
«Главное препятствие»: Лавров ответил, кто мешает миру на Украине
«Серьезное истощение»: поставки оружия Украине опустошили США
На Украине считают, что Зеленский пойдет даже на неозвученные уступки
Мэр многомиллионного мегаполиса призвал «делать детей» в буран
Четыре человека погибли на месте после столкновения с «Газелью»
Помощник начальника главного управления разведки Афганистана погиб в Кабуле
ВСУ бросили позиции на важном участке СВО
Жители Киева заявили о блэкауте в части районов города
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 декабря
В Ространснадзоре решили судьбу Ан-24
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.