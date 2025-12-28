Быстрые пирожки из лаваша: вкуснющая начинка с творогом — хит на завтрак и перекус

Быстрые пирожки из лаваша — это просто отвал всего. Сохраняй рецепт, потому что такие пирожки готовятся за считаные минуты, получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, а по вкусу — как из любимой пекарни, но в легкой, диетической версии. Идеальный вариант для быстрого завтрака или перекуса.

Ингредиенты: тонкий лаваш — 1 большой лист (примерно 100–120 г), творог 2% — 200 г, моцарелла — 120 г, шпинат — 1 небольшой пучок (40–50 г), соль — по вкусу, специи — по вкусу (отлично подойдут прованские травы), кокосовое масло — 1 ч. л. для жарки. Из этого количества получается 3 пирожка.

Приготовление: моцареллу натрите на крупной терке, шпинат мелко нарежьте и смешайте с творогом, сыром, солью и специями до однородной начинки. Лаваш разрежьте на 3 части, на каждую выложите начинку и аккуратно сверните пирожками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством кокосового масла и обжаривайте пирожки на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте сразу, пока сыр тянется, — и просто наслаждайтесь.

