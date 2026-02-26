Зимняя Олимпиада — 2026
Фарш, лаваш и рецепт из 2 строчек: ленивая лазанья — готовлю и готовлю, не могу остановиться

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется сытного ужина без долгой возни у плиты, на помощь приходит ленивая лазанья. Никакой возни с тестом — всего несколько простых шагов, и на столе ароматное блюдо с аппетитной корочкой. А если добавить кабачок тонкими ломтиками, вкус станет еще сочнее и нежнее.

Листы лаваша во время запекания отлично пропитываются соусом, становятся мягкими, но сохраняют структуру, создавая эффект классических слоев пасты. Мясной фарш дает насыщенность, сыр — тягучую текстуру, а кабачок добавляет легкость и сочность.

Для приготовления понадобится тонкий лаваш 3–4 листа, мясной фарш 500 г, 1 луковица, 2–3 зубчика чеснока, томатный соус 500 г, твердый сыр 150 г, 1 небольшой кабачок, сметана, соль, перец, специи по вкусу.

Духовку разогрейте до 180 °C. Лук и чеснок обжарьте на растительном масле до мягкости, добавьте фарш и готовьте до румяности. Влейте томатный соус, приправьте и тушите около 10 минут. Кабачок нарежьте тонкими ломтиками. В форму выложите лист лаваша, смажьте сметаной, распределите часть мясного соуса, добавьте немного кабачка и посыпьте сыром. Повторите слои 2–3 раза, завершив лавашом и щедрой сырной шапкой. Накройте фольгой и запекайте 25 минут, затем снимите ее и готовьте еще 10–15 минут до золотистой корочки. Дайте блюду постоять 10 минут — и можно подавать.

Ранее мы делились рецептом маринованного лука с жареным маринадом. Храните баночку в холодильнике для любого блюда.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
