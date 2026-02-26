Зимняя Олимпиада — 2026
Лаваш заливаю яйцом — через 10 минут сытный завтрак готов: румяный дагестанский омлет с хрустящими краями

Беру лист тонкого лаваша, нарезаю соломкой и отправляю на сковороду с яичной заливкой — получается румяная, сочная «пицца-омлет» с хрустящими краями и нежной серединкой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого перекуса или когда времени в обрез. Его необычность в том, что обычный лаваш превращается в сытную основу, а начинка может быть любой — от свежих овощей до ветчины и грибов. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие ломтики лаваша, пропитанные яично-молочной смесью, сочные помидоры, сладкий перец и тягучий расплавленный сыр сверху. Все это тает во рту и исчезает со сковороды быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол.

Для приготовления вам понадобится: 1 лист тонкого лаваша, 1 помидор, 1 болгарский перец, пучок петрушки, 2–3 яйца, 100 мл молока, 100 г сыра, соль, перец, растительное масло. Лаваш нарежьте соломкой. Яйца взбейте с молоком, солью и перцем. На сковороду выложите лаваш, залейте смесью, сверху распределите нарезанные овощи, зелень и тертый сыр. Готовьте под крышкой 10 минут на среднем огне. Подавайте горячим.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

