24 февраля 2026 в 09:30

Обычная яичница больше не котируется: теперь на столе кюкю — пышный завтрак с тягучим сыром. Вкуснее и нежнее классики

Фото: D-NEWS.ru
Беру яйца, гору свежей зелени и сыр — и готовлю кюкю прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака или лёгкого ужина. Его необычность в том, что вместо привычной яичницы получается пышный, ярко-зелёный омлет, пронизанный ароматом трав и сюрпризами из расплавленного сыра. Получается обалденная вкуснятина: нежная, пористая яичная основа, щедро приправленная кинзой, укропом и зелёным луком, в которой встречаются тягучие вкрапления сулугуни. Корочка слегка поджаристая, а внутри — сочная, тающая масса, от которой невозможно оторваться. Подавайте с лавашом, сметаной или просто так — это настоящий кавказский завтрак, который покоряет с первой ложки.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, большой пучок зелени (кинза, укроп, зелёный лук, можно добавить шпинат), 100 г сулугуни или брынзы, соль, чёрный перец, немного сливочного масла. Зелень мелко нарубите. Яйца слегка взбейте с солью и перцем, добавьте зелень и раскрошенный сыр, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, вылейте смесь и жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут, пока верх не схватится. Затем аккуратно переверните кюкю и обжарьте ещё 2–3 минуты. Подавайте горячим.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Мария Левицкая
М. Левицкая
