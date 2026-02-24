Европейская страна встревожилась из-за нарушения обещаний Киева по «Дружбе» ТА3: Украина изменила сроки восстановления поставок нефти по «Дружбе» в Словакию

Сроки возобновления прокачки нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» в Словакию вновь перенесены украинской стороной без каких-либо объяснений, сообщил словацкий телеканал ТА3. В материале также подчеркивается, что Киев не предоставил пояснений по поводу очередного переноса.

Компания Transpetrol <...> была уведомлена украинской стороной о переносе сроков поставки нефти в Словакию на 25 февраля, — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна заблокировала принятие 20-го пакета антироссийских санкций, а также выделение Европейским союзом кредита Украине на сумму €90 млрд. По словам министра, причиной такого решения стала остановка Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба». В Будапеште эти действия расценили как шантаж.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также подтвердил, что его страна будет препятствовать выделению очередного транша Украине, пока не будут сняты ограничения на прокачку российской нефти. Он подчеркнул, что Венгрия не намерена поддаваться на шантаж.