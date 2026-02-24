Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором

Под Барнаулом в ДТП скончалась женщина. Но водитель, виновный в смертельной аварии, на этом не остановился. Теперь против него возбуждено дело по статье о двойном убийстве. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Авария на зебре

Инцидент на дороге произошел утром 24 февраля. 40-летний владелец автомобиля ВАЗ сбил 63-летнюю женщину. Односельчанка от полученных травм скончалась на месте.

«По предварительным данным следствия, рано утром 24 февраля 2026 года подозреваемый, управляя личным автомобилем и двигаясь по одной из улиц в селе Кулунда, совершил наезд на 63-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась, а водитель покинул место ДТП», — рассказали в Следственном комитете.

В полиции уточнили, что авария произошла на улице Садовой. Женщина переходила дорогу по зебре примерно в 6:30 по местному времени (10:30 мск).

«Предварительно установлено, что неизвестный водитель, управляя автомобилем ВАЗ, при движении по улице Советской со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Садовой допустил наезд на пешехода — женщину 1962 года рождения, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся», — подтвердили в пресс-службе ГУМВД.

Сбили повара насмерть

Подписчики Telegram-канала «Подслушано Кулунда» в чате сообщили, что жертвой наезда стала сотрудница школы № 5 — в учебном учреждении она работала поваром в столовой. Ее труп нашли возле дома № 67 на улице Садовой.

Также местные жители пишут, что знают и виновника аварии. По их предположениям, им оказался некто по фамилии Вагнер.

Уговаривал отца взять ДТП на себя

По данным СКР, после наезда мужчина отправился домой к отцу и начал уговаривать того взять вину на себя. Однако родственник отказался действовать по плану сына.

«После произошедшего мужчина пришел в дом к отцу и стал просить его взять вину в дорожно-транспортном происшествии на себя, однако услышал отказ. Взяв топор, он нанес множественные удары по голове и телу отца, от которых он скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

В тот же день подозреваемый был задержан. Сейчас с ним проводят следственные мероприятия, а после состоится суд по избранию меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

