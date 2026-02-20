Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 13:03

«Лез под майку, за грудь укусил»: тренера фигуристов обвинили в педофилии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новосибирске задержан бывший тренер по фигурному катанию. Против него завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Дело завели в мае

По данным ТАСС, речь идет о тренере по фигурному катанию Константине Медовикове. Известно, что уголовное дело против него было заведено еще в мае 2025 года.

Мать 12-летней новосибирской фигуристки Татьяна Антонова заявила в разговоре с РИА Новости, что Медовиков систематически домогался ее дочери, которую тренировал.

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», — делилась мать потерпевшей.

Также с аналогичной историей к журналистам обратилась мать другой 13-летней фигуристки, занимавшейся у Медовикова, Юлия Хохлова.

Натравили органы опеки на заявителей

На фоне разбирательства Медовиков прекратил работу в школе, где занимается фигуристка, но остался в президиуме региональной федерации фигурного катания. Обвинения в свой адрес тренер никак не комментировал.

Но дело в итоге было приостановлено. В октябре сообщалось, что Медовиков вернулся к работе с детьми.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В мэрии города журналистам рассказали, что жалоб на Медовикова якобы не поступало за все 11 лет работы в муниципальном центре. По данным властей муниципалитета, Медовиков уволился из центра в начале марта. Другая группа родителей фигуристов поддержала тренера и даже обратилась в органы опеки с просьбой проверить условия жизни несовершеннолетней, чья мать обвинила спортивного наставника в педофилии. Мать юной фигуристки в беседе с ТАСС назвала обвинения в свой адрес «плодом бурной фантазии».

«Я не хочу отвечать на их безграничную фантазию. Я абсолютно спокойна. Сила в правде, я уверена. Пусть делают, что хотят. Следствие будет разбираться в этой истории. И это не я тренера обвинила, мой ребенок его обвинил. Вот в чем разница», — отметила мать спортсменки.

Задержали на работе

Однако в феврале мужчина вновь оказался под следствием. Разбирательство возобновили и тренера задержали. Есть вероятность, что в перспективе его посадят под домашний арест.

«В суде будем настаивать на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — заявил ТАСС представитель следствия.

Источник издания НГС рассказал, что за спортсменом пришли прямо на рабочее место.

«Задержан в четверг. Увели прямо с тренировки», — сообщил источник.

Читайте также:

Подарки от смерти с косой: 11-летняя девочка стала жертвой «групп смерти»?

Изнасиловал в подвале и выкинул к остановке: россиянин сел на 19 лет

Посадил на грязную тряпку и насиловал: внучка хочет засадить сводного деда

педофилы
педофилия
происшествия
криминал
уголовные дела
Россия
Новосибирск
дети
Новосибирская область
фигурное катание
спортсмены
растление
подростки
родители
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по ЖКХ дал советы, как сэкономить на электричестве
США ввели санкции против курорта и связанных с картелем граждан Мексики
Размер имеет значение: госстандарт на длину бананов появился в России
Умер лидер Shortparis Николай Комягин: биография
Сбежавший из России Сафонов удивил поклонников изменившейся внешностью
Россиянам рассказали, станет ли Совет мира заменой ООН
Россиянин с инфарктом избил врача и сломал нос медсестре
«Упустила свой шанс»: Петросян высказалась о своем падении на Олимпиаде
Российские производители начали сливать скопившееся на складах молоко
В Госдуме ответили, ждать ли изменения пенсионного возраста
Похотливые самцы заставили самок черепах пойти на отчаянный шаг
В Совете такси объяснили рост цен во время аномальных снегопадов
Литва запретила въезд российскому рэперу
«Политическая игра»: военэксперт о желании Зеленского воевать еще три года
«Все были в шоке»: раскрыт военный приказ Зеленского на три года
Песков заинтриговал ответом о поездке Путина в Китай
Песков сформулировал позицию Кремля по скандалу вокруг экс-принца Эндрю
«Русская Медиагруппа» начала использовать ИИ для выплат гонораров авторам
ВСУ атаковали российскую школу, где находились 600 учеников
В Кремле объяснили невозможность мирного договора России с Японией
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.