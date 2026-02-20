«Лез под майку, за грудь укусил»: тренера фигуристов обвинили в педофилии

В Новосибирске задержан бывший тренер по фигурному катанию. Против него завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Дело завели в мае

По данным ТАСС, речь идет о тренере по фигурному катанию Константине Медовикове. Известно, что уголовное дело против него было заведено еще в мае 2025 года.

Мать 12-летней новосибирской фигуристки Татьяна Антонова заявила в разговоре с РИА Новости, что Медовиков систематически домогался ее дочери, которую тренировал.

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», — делилась мать потерпевшей.

Также с аналогичной историей к журналистам обратилась мать другой 13-летней фигуристки, занимавшейся у Медовикова, Юлия Хохлова.

Натравили органы опеки на заявителей

На фоне разбирательства Медовиков прекратил работу в школе, где занимается фигуристка, но остался в президиуме региональной федерации фигурного катания. Обвинения в свой адрес тренер никак не комментировал.

Но дело в итоге было приостановлено. В октябре сообщалось, что Медовиков вернулся к работе с детьми.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В мэрии города журналистам рассказали, что жалоб на Медовикова якобы не поступало за все 11 лет работы в муниципальном центре. По данным властей муниципалитета, Медовиков уволился из центра в начале марта. Другая группа родителей фигуристов поддержала тренера и даже обратилась в органы опеки с просьбой проверить условия жизни несовершеннолетней, чья мать обвинила спортивного наставника в педофилии. Мать юной фигуристки в беседе с ТАСС назвала обвинения в свой адрес «плодом бурной фантазии».

«Я не хочу отвечать на их безграничную фантазию. Я абсолютно спокойна. Сила в правде, я уверена. Пусть делают, что хотят. Следствие будет разбираться в этой истории. И это не я тренера обвинила, мой ребенок его обвинил. Вот в чем разница», — отметила мать спортсменки.

Задержали на работе

Однако в феврале мужчина вновь оказался под следствием. Разбирательство возобновили и тренера задержали. Есть вероятность, что в перспективе его посадят под домашний арест.

«В суде будем настаивать на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — заявил ТАСС представитель следствия.

Источник издания НГС рассказал, что за спортсменом пришли прямо на рабочее место.

«Задержан в четверг. Увели прямо с тренировки», — сообщил источник.

