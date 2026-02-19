Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 13:40

Подарки от смерти с косой: 11-летняя девочка стала жертвой «групп смерти»?

11-летняя школьница Ева 11-летняя школьница Ева Фото: Личный архив семьи
2 февраля в Сочи погибла 11-летняя школьница Ева. Днем соседи услышали крики ребенка под окном и срочно вызвали скорую, но медики оказались бессильны. Мать погибшей девочки Карина рассказала NEWS.ru о событиях того дня и о том, что стало известно после трагедии.

Соседи позвонили через полчаса

День начинался как обычно. Утром Карина отвезла старшую дочку Еву в школу, а младшую Аврору — в детский сад. Сама отправилась на работу в Адлер. Вернуться со школы домой Ева могла и сама, но в тот день она позвонила папе.

«Она позвонила, попросила: „Пап, забери меня“. Муж приехал, забрал ее, это примерно в 12:30 было. Они вместе пообедали, он уехал на тренировку. Перед тем как уезжать, он ей говорит: „Ева, разбери, пожалуйста, белье“. Оно на сушилке уже высохло. Она говорит: „Пап, когда ты Аврошу привезешь, я вместе с ней разберу“. Он уехал на тренировку», — вспоминает Карина.

Примерно через полчаса отцу позвонили соседи, которые услышали крик девочки: «Помогите!» Они же вызвали скорую. Бригада, по их словам, подоспела к месту ЧП очень быстро, но старания медиков оказались тщетными.

«Они полчаса ее реанимировали, но как я потом уже узнала, даже если бы скорая стояла рядом, они бы ничего не смогли сделать. <...> В общем, по отчету скорой, она жила 20 минут. Но когда я пообщалась с другими медиками, мне сказали, что 20 минут — это много для этих травм. Скорее всего, максимум пять минут», — предполагает мама Евы.

Ева и Аврора Ева и Аврора Фото: Личный архив семьи

Следователь показал странные рисунки

Карина узнала о произошедшем от супруга. О том, что дочка могла покончить с собой, она не могла и подумать.

«Муж мне позвонил, в истерике сказал, что Ева выпала из окна. Я еду и не понимаю, как она могла выпасть. Может быть, она селфи делала… Что могло случиться? У нас большинство окон в квартире либо без ручек, либо заблокированы — их не откроешь нараспашку», — объясняет Карина.

Когда мать подъехала к дому, следователи и полицейские были в квартире семьи на седьмом этаже. Медики констатировали, что у ребенка был открытый перелом обеих ног, что говорит о том, что девочка не случайно выпала из окна.

Еще больше Карину шокировала информация, полученная от следователя: он показал ей рисунок дочери. На нем, как выяснилось, были сатанинские символы (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), а также надписи на корейском языке о смерти. Карина уверена, что ее дочь стала участницей так называемых групп смерти.

«Это была бумажка для заметочек, на которой это все было мелко нарисовано, они достали у нее из пенала. В дальнейшем, листая ее тетрадочки, учебники, обнаружили значки, они по отдельности были нарисованы. Допустим, значок котика — мордочка котика с усиками, звездочка — нарисована с двумя глазами и с ножками. Изучая эти символы и многие другие, начинаешь понимать, что звездочка — это была она. Она так себя позиционировала в этой игре», — рассказывает мама девочки.

Позже выяснилось, что Ева увлеклась этой символикой как минимум с начала учебного года. Через два дня после трагедии родители выяснили, что был второй листик с подобными символами, который она отдала подруге еще в сентябре.

«У нее были планы»

Карина уверена, что ее ребенка обманули и девочка не собиралась добровольно уходить из жизни. Ничего из ее поведения не говорило об этом.

«Сколько я за это время прочитала, изучила сайтов, статей, — пишут, что дети, которые готовятся к суициду, ходят подавленные, депрессивные. У нас было не так. Ева была жизнерадостным ребенком. Накануне, в выходные, она сшила сумку. Мы разговаривали о том, как можно эту сумку через „Авито“ продать. То есть у нее были планы. В феврале должны были быть соревнования по легкой атлетике, она занималась спортом, готовилась. Школу не прогуливала, училась на 4 и 5», — делится Карина

Карина, Ева и Аврора Карина, Ева и Аврора Фото: Личный архив семьи

Ева тесно общалась с родителями и часто проводила с ними свой досуг. С папой она вела разговоры, о том, что хотела бы купить квартиру в Санкт-Петербурге, и в свои 11 лет обсуждала с ним, как можно реализовать эту мечту. К маме девочка обращалась по женским вопросам.

Подарки в Telegram

Карина предполагает, что злоумышленники держали контакт с ее дочерью через мессенджер Telegram, но перейти туда могли из другого ресурса.

«Особую опасность представляют онлайн-игры с открытыми чатами. По типу Roblox. Через них дети и подростки попадают в Telegram-каналы посредством ссылок. Мы восстановили сим-карту, зашли в Telegram. Конечно, там ничего не было. Но по Telegram мы поняли, что да, она играла в какие-то игры. И играла уже после отбоя. У нас обычно отбой в 10. И получается, что после отбоя втихую она заходила в телефон», — рассказывает мама школьницы.

Еще больше родителей насторожило то, кто отправлял подарки аккаунту Евы. Среди них были пользователи со странными и пугающими аватарками.

«Если какому-либо профилю дарили подарки, на странице профиля внизу отражается, кто дарил. У Евы двое дарителей были с очень сомнительными аватарками. У одной стояла смерть с косой, у другой — что-то анимешное. Переписок с этими аккаунтами нет, а подарки есть», — рассказывает Карина.

Мать Евы полагает, что девочка могла участвовать в ролевой игре — так называемой ролке, где ей могли внушить, будто она персонаж игры со сверхспособностями.

«Ева, видимо, думала, что она персонаж и что она сохранилась (в видеоиграх игроки могут загрузить сохранение после смерти, чтобы продолжить ее прохождение. — NEWS.ru). Настолько ей затуманили рассудок. Мы можем предположить, что ей поступил определенный сигнал в группе Telegram-канала, и она [совершила суицид]», — полагает Карина.

Ева и Аврора с отцом Ева и Аврора с отцом Фото: Личный архив семьи

«Интерес к ребенку — это не контроль»

Пока следователи продолжают опрашивать окружение девочки. Мама полагает, что после сбора материалов дело будет направлено на расследование либо в Краснодар, либо в Москву. Разбирательство ведется по статье о доведении до самоубийства.

«Эта трагедия показала одну простую вещь: опасность не всегда выглядит как явная проблема. Часто все происходит тихо и незаметно. Поэтому обращаемся к обществу. Нужна системная работа: в школах, в семьях, в социальных службах, в цифровой сфере. Родители должны знать, интерес к ребенку — это не контроль. Это ответственность. Разговор с ребенком — это не формальность. Это профилактика. Вовремя замеченные изменения в поведении могут спасти жизнь. Если наша беда поможет хотя бы одной семье вовремя заметить тревогу, значит, мы говорим об этом не напрасно», — говорит Карина.

