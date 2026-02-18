Ребра воткнулись в печень: мать освободили после убийства сына?

В Екатеринбурге на свободу отпустили 41-летнюю Наталью Гусеву, которой грозил 20-летний срок по подозрению в убийстве сына. Ее дело рассматривали с участием суда присяжных. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

Ударился о бортик

По версии обвинения, Гусева избила своего трехлетнего сына в ночь на 6 апреля 2025 года — она якобы трижды ударила мальчика по голове, телу, ногам и шее, пишет 59.RU. На голове у мальчика была видна крупная гематома, а также сломана бедренная кость.

По словам обвиняемой, в тот день с ребенком ненадолго оставался ее сожитель — Шамсуло Янгиев. Когда Наталья вернулась домой, он заявил, что мальчик упал и ударился о бортик кровати. Однако скорую помощь вызвали лишь на следующий день. Ребенок к тому моменту сильно плакал и уже не мог встать.

Чуть больше трех недель мальчик провел в больнице и перенес операцию. Но 29 апреля, когда мама вернулась с ним домой, снова потребовалась помощь врачей. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть малыша.

Слишком спокойная мама

Врач-реаниматолог скорой помощи Алена Дерябина, которая констатировала смерть мальчика, отметила, что поведение его матери было очень странным.

«У мальчика было множество ушибов, гематом. Мне показалось, что на щеке был прямо след от удара ладонью. Мама сказала, что хотела переложить сына на диване в более удобную позу, но уронила его вниз головой. Мы думали, что мама будет нервничать. Мы сообщили ей о смерти сына, но она восприняла это спокойно: не плакала, не истерила. Я не первый день работала в скорой, и таких травм ребенок не мог получить от падения с дивана», — отметила в суде Дерябина.

Вынесение решения суда по делу Натальи Гусевой Фото: t.me/ekboblsud

Вымышленные показания

Позже Наталья призналась, что всего лишь пересказывала вымышленные истории своего любовника. Ее не было дома, когда мальчику наносили смертельные травмы.

Адвокат женщины Александр Козлов на суде отмечал, что на тот момент никто даже не проверял Янгиева на причастность к смерти ребенка. При этом были проигнорированы все другие методы расследования, которые обеспечили бы алиби женщине, оказавшейся на скамье подсудимых.

«Никакими психическими расстройствами Наталия не страдает, никаких отклонений у нее не имеется. А каков мотив тогда — родить ребенка, воспитывать его, ухаживать, содержать его в порядке и убить? В день трагедии она пришла домой с полными пакетами еды и лекарств для ребенка», — подчеркнул адвокат.

Свидетель должен быть обвиняемым?

При этом все обвинение строилось на показания того самого Янгиева, который теперь находится в центре содержания мигрантов.

«Мы даже не знаем, действительно ли главного свидетеля так зовут. Когда с Гусевой они общались, он сообщил, что у него купленные поддельные документы, поскольку раньше его депортировали из России и под прежним именем он не мог возвратиться. Он не работал, неизвестно, чем занимался», — отметил Александр Козлов.

«Пена пошла, ребра воткнулись в печень»

Отец подсудимой Леонид Гусев уверен, что в смерти его внука виноват зять, за которым и ранее наблюдались приступы агрессии по отношению к детям.

«Наташа пришла — ребенок лежал на кровати. Вызвали скорую, и все, он на руках и умер. Пена пошла, у него ребра воткнулись в печень», — рассказывает Гусев.

Дедушка пересказывает, что эксперты-криминалисты описывали состояния внука так: «как будто под грузовик попал».

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Ни телефоны не проверили, ничего. Даже не проверили, кто ударял, мужик или женщина? Никаких жировых исследований, эпителий не проверили. Все обвинение — со слов свидетеля», — возмущался отец Наталии.

В итоге 13 февраля присяжные встали на сторону Натальи. Женщину признали невиновной.

«Сегодня коллегия присяжных заседателей в составе восьми человек признала подсудимую невиновной по всем инкриминируемым ей преступлениям. Подсудимая оправдана. Вердикт присяжных обязателен для судьи. 41-летняя Наталья Гусева освобождена из-под стражи в зале суда», — говорится в сообщении областного суда.

