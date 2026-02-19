Изнасиловал в подвале и выкинул к остановке: россиянин сел на 19 лет

В Якутии насильник-убийца приговорен к реальному сроку. Преступление он совершил в мае, а вскоре будет этапирован в тюрьму. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Тело за остановкой

Тело молодой девушки было обнаружено в мае в городе Нерюнгри за остановкой общественного транспорта. Вскоре выяснилось, что пострадавшая была убита в другом месте, а сюда злоумышленник ее перетащил.

«В суде установлено, что ранее неоднократно судимый местный житель в мае 2025 года познакомился с молодой женщиной, которую привел в подвал дома, где находилось его рабочее место. При этом он совершил в отношении потерпевшей иные насильственные действия сексуального характера. Далее в целях скрыть совершенное преступление подсудимый нанес потерпевшей удары ножом в шею и область груди», — рассказали в прокуратуре республики.

В управлении Следственного комитета при этом уточнили, что смертельные ранения девушка получила еще в момент, когда злоумышленник совершал насильственные действия.

«При этом смерть потерпевшей наступила в результате причинения телесных повреждений при совершении подсудимым иных насильственных действий сексуального характера», — рассказали в СКР.

Присыпал снегом

Хотя погода уже была весенняя, в Якутии еще продолжал лежать снег. Злоумышленник полагал, что ему удастся выиграть время, пока тело жертвы будет найдено.

«После смерти потерпевшей подсудимый, замотав ее тело в полиэтилен, перенес его за автобусную остановку, где оставил, присыпав снегом. Труп женщины был обнаружен через несколько дней местными жителями», — поделились в надзорном ведомстве.

Вину не признал

На суде мужчина отрицал свою причастность к содеянному. Но суд, основываясь на доказательствах, назначил преступнику реальной срок — 19 лет. Пятую часть этого срока мужчина проведет в камере за закрытыми дверьми.

«С учетом мнения государственного обвинителя, при наличии особо опасного рецидива и отмены условно-досрочного освобождения по ранее назначенному приговору мужчина осужден к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, 15 лет в колонии особого режима», — заключили в прокуратуре.

