19 февраля 2026 в 18:43

Посадил на грязную тряпку и насиловал: внучка хочет засадить сводного деда

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Москвичке Софье 20 лет, она учится в университете на психолога, строит отношения с молодым человеком и планирует посадить своего сводного дедушку в тюрьму. Этим она поделилась в интервью с блогершей Анастасией Даниленко. NEWS.ru рассказывает историю Софьи.

Психолога проигнорировали

Впервые Софья рассказала о нездоровом влечении сводного дедушки по папиной линии к ней примерно в возрасте четырех лет. Тогда она поделилась с бабушкой со стороны мамы, что мужчина показывал ей половые органы и позволял их трогать. Ребенок говорил об этом без страха, на эмоциях, еще не понимая сути происходящего.

Семья обратилась к детскому психологу, который после беседы подтвердил: ребенок стал жертвой сексуальных домогательств, а не фантазирует. Специалист настоятельно рекомендовал не оставлять девочку наедине с дедом. Однако предупреждение проигнорировали.

Родители отца заявили, что ребенок все придумал, и благополучно забыли о предостережениях психолога. Растлитель тем временем почувствовал свою безнаказанность. И он продолжил свое дело, но уже основательно запугивал девочку.

«Маме и папе нельзя говорить, вообще никому нельзя говорить. Иначе там будет пипец, кошмар и так далее. Естественно, я маленькая в это все поверила», — рассказывает Софья.

Педофил фотографировал девочку обнаженной, смотрел при ней видео для взрослых и самоудовлетворялся, а также пытался совершить анальный половой акт.

«У меня вот это воспоминание есть, но оно настолько стертое, настолько отвратительное, мне настолько было больно и плохо в тот момент», — делится Софья.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В лагере узнала, что такое педофилия

Переломный момент наступил в 9–10 лет, когда Софья поехала в лагерь и узнала значение слова «педофилия». Она поняла, как это связано с ее жизнью, и осознала, что происходит что-то нездоровое.

Вернувшись к родственникам, она провела там месяц «как в аду»: насильник, поняв, что жертва осознает ситуацию, пытался подкупить ее деньгами, напоить алкоголем и заманить в лес.

«У него была забава меня раздевать, и я в бассейне голышом купалась. А потом он со мной в догонялки типа играл. Затаскивал меня вот в подсобку, сажал на какую-то старую тряпку и типа облизывал. Короче, максимально отвратительно просто было. Я вспоминаю это реально как фильм ужасов», — рассказывает Софья.

После этого лета родители переехали с Софьей на другой конец Москвы, и внучка стала реже приезжать к сводному деду. В подростковом возрасте девочка сама пыталась найти ответы на свои вопросы по поводу пережитого опыта, но к 16 годам все-таки решила еще раз поделиться с родителями.

Дело пошло не по плану

Не так давно, благодаря связям отца молодого человека Софьи в органах, появилась реальная возможность подать заявление. Девушка подробно изложила историю в письменном виде. Однако процесс пришлось остановить. Отец Софьи сообщил о планах дочери своей матери — жене насильника. Бабушка устроила манипулятивный спектакль по телефону: давила на жалость и обвиняла внучку в том, что она разрушила ее жизнь. Юридический путь был заблокирован, дело не получило хода, так как информация утекла к обвиняемым. К тому же следователь счел это разбирательство бесперспективным, в том числе из-за истечения сроков давности.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Анастасия Даниленко настояла на том, что срок по делу Софьи еще не истек, а последние насильственные действия происходили уже в первой половине десятых годов, когда уже появились статьи о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера.

Сейчас, в 20 лет, Софья чувствует себя лучше благодаря поддержке молодого человека и психотерапии. И намерена добиться наказания для педофила.

