В Германии обвинили Киев в энергетическом шантаже Венгрии

Украина блокирует транзит нефти в Венгрию, чтобы спровоцировать рост цен на энергоносители и повлиять на исход апрельских выборов, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в соцсети X. Таким образом Брюссель пытается добиться смены действующего премьер-министра Виктора Орбана, который выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

Орбан препятствует вступлению Украины в ЕС и противостоит разжигателям войны. Поэтому его хотят убрать, переложив ответственность на плечи венгерского народа. Настоящая махинация в стиле ЕС, — написала Вайдель.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна заблокировала принятие 20-го пакета антироссийских санкций, а также выделение Европейским союзом кредита Украине на сумму €90 млрд. По словам министра, причиной такого решения стала остановка Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба». В Будапеште эти действия расценили как шантаж.

До этого Орбан также подтвердил, что его страна будет препятствовать выделению очередного транша Украине, пока не будут сняты ограничения на прокачку российской нефти. Он подчеркнул, что Венгрия не намерена поддаваться на давление.