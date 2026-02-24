Тело погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» кремировали в Москве Тело погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера кремировали

Тело бывшего главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, который погиб на Кипре при загадочных обстоятельствах, кремировали в Москве, рассказали ТАСС в окружении предпринимателя. По словам источника, этому предшествовала церемония прощания на Троекуровском кладбище.

На минувших выходных на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с Владиславом Баумгертнером, после чего его тело было кремировано, — пояснил источник.

В начале января власти Кипра официально объявили в розыск Баумгертнера. Управление уголовного розыска провинции Лимасол распространило в соцсети Х ориентировки с описанием внешности и фотографиями бывшего топ-менеджера. Поисковая операция была сосредоточена на скалах мыса Аспро после обнаружения сигнала с мобильного телефона Баумгертнера

Спустя неделю, 14 января, в районе пляжа Авдиму местный житель обнаружил тело мужчины. Личность погибшего удалось установить только 4 февраля — им оказался пропавший предприниматель. В настоящий момент причина смерти не разглашается.