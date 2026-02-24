Зимняя Олимпиада — 2026
Российская светская львица может умереть на Бали из-за лихорадки денге

Наталья Дормидошина Наталья Дормидошина Фото: Социальные сети
Telegram-канал SHOT сообщил, что российская светская львица Наталья Дормидошина заразилась лихорадкой денге на Бали. По его информации, женщина находится при смерти, сейчас она в интернациональном госпитале. Как отметил канал, россиянке необходимо срочное переливание крови.

Дормидошина является супруга Юрия Дормидошина — стилиста и светского обозревателя из Санкт-Петербурга. У пары большая разница в возрасте — Дормидошиной 45 лет, а ее супругу 81 год. Вместе они работали обозревателями светской хроники. Также россиянка принимала участие в реалити-шоу «Туристы», где оценивала путешествия.

Ранее российская туристка использовала нейросеть ChatGPT для диагностики и лечения крысиного тифа на Бали. После контакта с грызуном на съемной вилле в Чангу у 32-летней Надежды из Йошкар-Олы резко ухудшилось самочувствие. Пострадавшая отметила, что вначале на вилле была замечена крыса, которую женщина поймала, но затем отпустила. Позднее животное вернулось и поселилось на кухне, появляясь по ночам.

Бали
болезни
Россия
смерти
