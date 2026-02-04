Как погиб Баумгертнер? Новые детали о смерти экс-главы «Уралкалия» на Кипре

Полиция установила, кому принадлежат останки тела, найденные в середине января на юге Кипра. Какие новые детали раскрыли правоохранители, как на самом деле погиб экс-глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер?

Новые детали о смерти экс-главы «Уралкалия» на Кипре

Полицейское управление британской заморской территории Акротири и Декелия, где расположены одноименные британские базы, сообщило, что на Кипре обнаружено тело Баумгертнера, — останки идентифицировали с помощью анализа ДНК.

Тело мужчины было обнаружено в районе Лимасола на территории британской базы 14 января. Баумгертнер пропал 7 января. Ряд СМИ, российских и зарубежных, писали, что останки принадлежат бизнесмену.

Поисковая операция была сосредоточена на скалах мыса Аспро после обнаружения сигнала с мобильного телефона Баумгертнера в этом районе, писало издание Philenews. Из предварительных отчетов следовало, что тело находится в стадии сильного разложения, отмечали журналисты.

Полиция изначально не могла подтвердить, что найденное тело принадлежит именно Баумгертнеру. «Тело раздулось, а кожа почернела, поэтому требуется лабораторный анализ», — пояснили правоохранители.

Как на самом деле погиб Баумгертнер

Представитель полиции заявил, что никакой информации о причинах смерти у ведомства нет.

«Это значит, что пока эта причина не установлена», — добавил он.

Знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев ранее рассказал, что основная версия гибели экс-главы «Уралкалия» — несчастный случай. По его словам, Баумгертнер неоднократно ходил в пешие походы в район Писсури. В день исчезновения бизнесмена глиняная почва там была скользкой из-за дождя.

Полиция Кипра Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Чем известен Баумгертнер

Баумгертнер родился в 1972 году в Свердловске (Екатеринбург), получил инженерное образование в Уральском государственном техническом университете, а позже — степени магистра делового администрирования и финансового менеджмента в Великобритании. Его карьера стартовала в энергосбытовой компании «Уралэнерго», после он работал в российских подразделениях шведско-швейцарского производителя силового оборудования АББ.

В 2003-м Баумгертнер перешел на руководящую позицию в группу «Уралкалий», когда ей владел Дмитрий Рыболовлев. Бизнесмен быстро вырос в компании, занимал должности коммерческого директора, совмещал позиции генерального директора и президента, был членом совета директоров.

В то же время Баумгертнер был ключевой фигурой в управлении отраслью, возглавляя наблюдательный совет «Белорусской калийной компании». Также он входил в совет директоров ОАО «Сильвинит» и стал его гендиректором в 2010 году. В феврале 2011-го вернулся на пост генерального директора «Уралкалия».

Баумгертнер внедрил систему KPI в «Уралкалии», вывел компанию на Лондонскую биржу и объединил ее с другим производителем калийных удобрений — «Сильвинитом». В 2013-м вошел в рейтинг 25 самых дорогих топ-менеджеров России по версии Forbes с совокупной компенсацией $5 млн.

«Война» с Белоруссией за калий и уголовные дела

«Уралкалий» и «Беларуськалий» сформировали «Белорусскую калийную компанию» (БКК) в 2005 году. В июле 2013-го Баумгертнер объявил о разрыве союза, объяснив это действиями Минска, который стал поставлять сырье в обход БКК. На этом фоне суммарная капитализация пяти крупнейших мировых производителей калия, на которые приходится 70% рынка, рухнула на $20 млрд за день.

После Баумгертнер прибыл в Белоруссию и провел переговоры с Михаилом Мясниковичем, который тогда был главой правительства, но это не изменило ситуацию. Затем бизнесмена задержали в аэропорту и обвинили в злоупотреблении полномочиями.

Генеральный директор компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Баумгертнер пробыл в СИЗО и под домашним арестом три месяца, пока его не передали Москве. В России его обвинили по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 (организация преступления, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Белорусская сторона утверждала, что бизнесмен в составе преступной группы занижал реальные цены, по которым продавался калий, а разницу переводил подконтрольным компаниям. Официальный размер ущерба по версии Минска составил около $100 млн.

В сентябре 2014-го Баумгертнера освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. СМИ писали, что один из друзей внес за него залог 15 млн рублей. В 2015 году дело закрыли за отсутствием состава преступления. По завершении разбирательств Баумгертнер продолжил дела в качестве гендиректора портовой компании Global Ports. Последние годы он жил на Кипре.

