На Кипре подтвердили смерть экс-главы крупной российской компании

Полиция установила личность мужчины, чьи останки были обнаружены на юге Кипра в середине января, сообщили в полицейском управлении заморской территории Акротири и Декелия в беседе с ТАСС. Экспертиза подтвердила, что тело принадлежит бывшему руководителю компании «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру, который ранее считался пропавшим без вести.

Тело идентифицировано при помощи анализа ДНК. Оно принадлежит Владиславу Баумгертнеру, — сказали журналистам в полиции.

В то же время, на вопрос о возможных причинах смерти мужчины в ведомстве ответили, что подобная информация пока отсутствует. Там пояснили, что конкретные обстоятельства, приведшие к летальному исходу, следствием еще не установлены.

Власти Кипра официально объявили в розыск Баумгертнера 11 января. К поискам были привлечены не только полицейские подразделения, но и добровольцы из числа гражданской обороны. Основные следственные мероприятия проходили в горной местности близ деревни Писсури, расположенной между Лимасолом и Пафосом.

