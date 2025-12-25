Потерявшийся в Москве экс-депутат нашелся

В Москве успешно завершились поиски 75-летнего Николая Герасименко, пропавшего 24 декабря во время прогулки с собакой, рассказали ТАСС в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт». Политика нашли живым спустя более чем сутки после исчезновения. Решающую роль в спасении сыграли неравнодушные прохожие, которые узнали мужчину по приметам и передали информацию волонтерам.

С момента пропажи прошло более суток, поиск завершился благодаря помощи неравнодушных прохожих, — сообщили волонтеры.

Представители «ЛизаАлерт» выразили благодарность всем участникам за оперативность и помощь в распространении ориентировок. О текущем состоянии здоровья найденного профессора и деталях его пребывания вне дома пока не сообщается.

Николай Герасименко — хирург и заслуженный врач РФ. Он избирался в Государственную думу с 1995 года и является автором множества законов в сфере здравоохранения. Скандальную известность он обрел в 2019 году, когда сбил на машине мотоциклиста. Из-за этого инцидента он лишился депутатской неприкосновенности, а дело получило широкий общественный резонанс.

