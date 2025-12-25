Скандально известный экс-депутат исчез во время прогулки с собакой В Москве разыскивают пропавшего на прогулке экс-депутата Герасименко

В Москве ищут бесследно пропавшего бывшего депутата Госдумы Николая Герасименко, сообщает Telegram-канал «112». Пожилой политик вышел из дома со своей собакой породы акита-ину по кличке Кей и бесследно исчез. С 24 декабря о его местонахождении ничего не известно, телефон недоступен, а близкие забили тревогу.

Волонтеры поисковых отрядов уже распространили ориентировки: в день исчезновения Герасименко был одет во все черное. Особое внимание обращают на приметную собаку, которая может помочь опознать владельца на улицах города.

В 2019 году Герасименко оказался в центре скандала, когда, находясь за рулем своего автомобиля марки Lexus, сбил мотоциклиста в Москве. Из-за этого инцидента он лишился депутатской неприкосновенности, а дело получило широкий общественный резонанс.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области спасатели ищут двоих рыбаков, которые бесследно исчезли во время проверки снастей на льду. К операции в районе Шлиссельбурга уже привлекли полицию и инспекторов ГИМС, а в ближайшее время к поискам под водой приступят водолазы.