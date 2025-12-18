Новый год-2026
18 декабря 2025

Два рыбака ушли проверять жерлицы и не вернулись

Двое мужчин исчезли на зимней рыбалке в Ленинградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Двое рыбаков бесследно исчезли в Ленинградской области, сообщает МЧС по региону. В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчины отправились проверять жерлицы — рыболовную снасть для ловли хищной рыбы.

На месте происшествия работу вели сотрудники полиции и государственные инспекторы по маломерным судам. Для продолжения поисково-спасательной операции запланировано проведение водолазных работ силами поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга, — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили об опасности выхода на зимний лед. Местных жителей попросили проверять толщину и состояние ледового покрова, а также обходить стороной места с быстрым течением.

Ранее шестеро рыбаков застряли на острове реки Ик в Татарстане. Мужчины вышли на лед, однако он оказался слишком тонким. В результате водоем замерз всего на пять сантиметров, часть льда обвалилась. Рыбаков доставили на сушу с помощью воздушной подушки.

До этого в районе Кипарисово Приморского края спасли мужчину, который провалился на квадроцикле под лед на реке Суйфун. Местный житель рассказал, что они с женой рыбачили и уже собирались уезжать, когда женщина заметила тонущего мужчину. Им пришлось вдвоем его вытаскивать с помощью буксировочного троса.

рыбаки
озера
пропавшие
Ленинградская область
