В Долине Смерти появилось исчезнувшее 100 тыс. лет назад озеро

В Долине Смерти из-за обильных осадков появилось озеро, исчезнувшее 100 тыс. лет назад, сообщает MIR24.TV. Водоем времен ледникового периода испарился около 186 — 123 тыс. лет назад.

Сообщается, что осенний сезон в 2025 году стал наиболее дождливым за всю историю наблюдений. Новый водоем наполнился в бассейне Бэдуотер, который считается одним из самых жарких мест на Земле.

Ученые отметили, что озеро скоро снова исчезнет. Пока невозможно точно сказать о том, на протяжении какого времени оно просуществует на этот раз.

Ранее сообщалось, что проливные дожди затопили курортный район Аланья в провинции Анталья. Подземные переходы в ряде мест оказались под водой — пожарным пришлось эвакуировать восемь человек.