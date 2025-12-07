ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 19:56

Сильные ливни затопили турецкий курортный район

В Аланье из-за ливней затопило подземные переходы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Проливные дожди затопили курортный район Аланья в провинции Анталья, передает РИА Новости. Подземные переходы в ряде мест оказались под водой.

В одном из затопленных тоннелей заглохла машина. Пожарным пришлось эвакуировать восемь человек.

Ранее на севере Италии из-за сильных ливней реки вышли из берегов, затопив провинцию Гориция. Регион стал напоминать Венецию из-за полностью залитых водой дорог. В городе Браццано-ди-Кормонс оползень обрушился на жилой дом после ливня, два человека пропали без вести. В Романс-д'Изонцо были эвакуированы сотни жителей.

До этого тайфун «Фунг-Вонг» привел к масштабным разрушениям на Тайване: пострадал 51 человек, нарушена работа общественного транспорта. Из-за ливней затопило 25 районов в Илани, около 6 тыс. домохозяйств остались без электричества. Также были нарушены железнодорожные перевозки на некоторых направлениях, около 100 паромных рейсов отменили. Количество выпавших осадков достигло 1061,5 мм.

Также сообщалось, что в Нью-Йорке из-за аномального ливня погибли два человека. Они не смогли выбраться из затопленных подвалов.

Турция
ливни
затопления
дожди
