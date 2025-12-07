Ключевую трассу в российском регионе перекрыли из-за прорыва воды

В Якутии перекрыли трассу республиканского значения «Амга» из-за прорыва воды из озер, сообщает региональное управление автомобильных дорог. По его данным, ЧП произошло на участке с 93-го по 94-й километр автодороги.

На автодороге «Амга» нарушено сообщение. Управтодор Якутии сообщает, что на 94-м километре автодороги «Амга» произошел прорыв воды из озер. <…> Водителей просим воздержаться от поездок по данному маршруту, — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что на месте происшествия работает подрядная организация. Специалисты пытаются устранить образовавшуюся колею при помощи погрузчика, но проезд все еще остается затрудненным. После того как потоки воды уменьшатся, планируется засыпать места прорыва инертными материалами для возобновления движения по трассе.

