ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 10:40

Ключевую трассу в российском регионе перекрыли из-за прорыва воды

В Якутии перекрыли трассу «Амга» из-за прорыва воды

Фото: t.me/upravtodor14*
Читайте нас в Дзен

В Якутии перекрыли трассу республиканского значения «Амга» из-за прорыва воды из озер, сообщает региональное управление автомобильных дорог. По его данным, ЧП произошло на участке с 93-го по 94-й километр автодороги.

На автодороге «Амга» нарушено сообщение. Управтодор Якутии сообщает, что на 94-м километре автодороги «Амга» произошел прорыв воды из озер. <…> Водителей просим воздержаться от поездок по данному маршруту, — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что на месте происшествия работает подрядная организация. Специалисты пытаются устранить образовавшуюся колею при помощи погрузчика, но проезд все еще остается затрудненным. После того как потоки воды уменьшатся, планируется засыпать места прорыва инертными материалами для возобновления движения по трассе.

Ранее Ростехнадзор сообщал, что среди основных причин прорыва дамбы в Орске весной 2024 года оказались неверные проектные решения и неточный прогноз половодья. Ведомство также выявило нарушения на этапе строительства и эксплуатации сооружений.

Россия
Якутия
трассы
затопления
перекрытия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Если откровенно»: Карлсон поделился главной мечтой о России
Клинтон оценила новую доктрину безопасности США
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 декабря: где сбои в России
Европейская страна может ограничить въезд одной части россиян
В России предложили судить с 12 лет за изнасилования
Песков заявил о достаточной силе Трампа для корректировки стратегии США
Гуф назвал Долину «Круэллой»
Кулинарный фокус: готовим тарталетки с творожным сыром за 5 минут
Военэксперт раскрыл, что может войти в обновленную ядерную триаду США
Военные захватили власть в одной из стран Западной Африки
Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Страшная авария с автобусом обернулась цепочкой трагических смертей
Канат со школьником оборвался в российском лицее
В Кремле дали оценку новой стратегии нацбезопасности США
Названы отрасли с самым сильным кадровым голодом
Оказавшуюся под машиной женщину пришлось вызволять при помощи гидравлики
«Шанс Европы на выживание»: слова Макрона об РФ вызвали раздражение в США
Россиян предупредили о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов
Япония добивается публичной поддержки США после скандала
«Возможно, Путин прав»: в Британии пришли к неожиданным выводам
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.