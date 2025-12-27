Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 14:57

Мужчина поднял крышку унитаза и увидел внутри большого питона

В Малайзии посетитель парикмахерской столкнулся с питоном в унитазе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Малайзии посетитель парикмахерской поднял крышку унитаза и обнаружил внутри крупного питона, сообщает The Star. Инцидент произошел в регионе Лабуан. По словам мужчины, ему очень повезло, что змея не напала.

На вызов незамедлительно прибыли спасатели, которые извлекли пресмыкающееся из сантехнического прибора. После поимки питон был передан представителям службы по охране окружающей среды.

До этого в Индонезии шестиметровый питон напал на гида во время экскурсии по реке Себангау. Мужчину спасли его помощники. Змею поймали, а затем отпустили. Отмечается, что гид решил продемонстрировать свой опыт обращения с питонами. Он наклонился к змее, которая была у берега, и схватил ее за голову.

Кроме того в Малайзии в дом преподавательницы забрался гигантский питон весом 60 кг. Первой его обнаружила 15-летняя дочь женщины, которая вернулась из школы. Она направилась в ванную комнату и увидела, что потолок рухнул. Следом домой пришла учительница. Она заглянула в ванную комнату и увидела в стене дыру.

Малайзия
змеи
питоны
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бастрыкин взялся за убийство рабочего-мигранта в Москве из-за зарплаты
Утренние и вечерние сценарии ванной: как текстиль меняет ритм дня
Геймеры сыграли в Counter-Strike в автомобильном прицепе и попали на видео
Российский комик пойдет под суд за оскорбление чувств верующих
Мужчина поднял крышку унитаза и увидел внутри большого питона
Сразу семь автомобилей разбились в Дагестане из-за гололедицы
Российские штурмовики создали «стальную» границу у комбината в Купянске
Власти России приняли важное решение по Курской области
Один альпинист погиб и двое пропали в горах Казахстана после схода лавины
Зеленский вновь обратился к Западу с просьбой
Столкновение легковушки с молоковозом обернулось гибелью трех человек
Идущего посреди дороги юношу дважды переехали машины
Украинец загадочно умер в Одесском военкомате
В Италии подсчитали объем ввезенных в Россию сладостей и одежды
Погода в Москве в воскресенье, 28 декабря: ждать ли сильных морозов и ветра
Бывшая жена экс-замглавы Росприроднадзора оказалась владелицей виллы в Сочи
На Западе объяснили, как Трамп охладил мечты Зеленского о мирном плане
В Литве займутся гражданами, имеющими связи с Россией
Россиянка потеряла память и очнулась на острове в больнице
Задержанный в Италии экс-глава «Башнефти» вышел сухим из воды
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.