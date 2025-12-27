Мужчина поднял крышку унитаза и увидел внутри большого питона В Малайзии посетитель парикмахерской столкнулся с питоном в унитазе

В Малайзии посетитель парикмахерской поднял крышку унитаза и обнаружил внутри крупного питона, сообщает The Star. Инцидент произошел в регионе Лабуан. По словам мужчины, ему очень повезло, что змея не напала.

На вызов незамедлительно прибыли спасатели, которые извлекли пресмыкающееся из сантехнического прибора. После поимки питон был передан представителям службы по охране окружающей среды.

До этого в Индонезии шестиметровый питон напал на гида во время экскурсии по реке Себангау. Мужчину спасли его помощники. Змею поймали, а затем отпустили. Отмечается, что гид решил продемонстрировать свой опыт обращения с питонами. Он наклонился к змее, которая была у берега, и схватил ее за голову.

Кроме того в Малайзии в дом преподавательницы забрался гигантский питон весом 60 кг. Первой его обнаружила 15-летняя дочь женщины, которая вернулась из школы. Она направилась в ванную комнату и увидела, что потолок рухнул. Следом домой пришла учительница. Она заглянула в ванную комнату и увидела в стене дыру.