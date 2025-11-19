Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 09:08

Шестиметровый питон утащил гида под воду во время экскурсии

В Индонезии гид выжил после нападения на него питона во время экскурсии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Индонезии шестиметровый питон напал на гида во время экскурсии по реке Себангау, сообщило издание Vice. Мужчину спасли его помощники. Змею поймали, а затем отпустили.

Как отметило издание, во время экскурсии гид решил продемонстрировать свой опыт обращения с питонами. Он наклонился к змее, которая была у берега, и схватил ее за голову.

После этого рептилия сбросила мужчину в реку и обвилась вокруг него. Примерно через минуту благодаря помощи других людей гид смог освободиться и всплыть на поверхность.

Ранее в Малайзии в дом преподавательницы забрался гигантский питон весом 60 кг. Первой его обнаружила 15-летняя дочь женщины, которая вернулась из школы. Она направилась в ванную комнату и увидела, что потолок рухнул. Следом домой пришла учительница. Она заглянула в ванную комнату и увидела в стене дыру.

До этого в индийском штате Махараштра четырехлетняя девочка и ее тетя погибли, предположительно, от укуса змеи. По предварительным данным, ядовитый крайт заполз в жилище ночью и напал на обеих спящих.

Индонезия
питоны
экскурсии
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 19 ноября: что завтра, аритмия, сужение сосудов
SHAMAN рассказал, будет ли пышно праздновать свадьбу
Волгоград на день переименовали в Сталинград
Мать с ребенком заживо сгорели в машине по вине лихача
Появились новые подробности в деле о бесследно пропавших Усольцевых
Стало известно, какое место занимает Зеленский в деле о коррупции
Удары по Украине сегодня, 19 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Микола Гоголь разрешен»: Мединский высмеял отмену Киевом имен императоров
«Превосходно»: Долина явилась на заседание по делу о мошенничестве
SHAMAN поделился подробностями регистрации брака в Донецке
Более 10 беспилотников ВСУ атаковали два российских региона
Военэксперт раскрыл судьбу Rafale в небе над Украиной
В России разработают рейтинг по количеству мер поддержки для участников СВО
Арестована семья девочки-подростка, которая весила 16 кг
В Госдуме ответили, почему на Россию вновь запустили американские ATACMS
Российские разработчики создали новый беспилотник самолетного типа
В РПЦ придумали, как поступить с «лишними» эмбрионами
Диетолог предупредила о побочных эффектах приема хлорофилла
Россиянам объяснили, как отличить документы от «филькиной грамоты»
КНР не хочет видеть Японию членом Совбеза ООН из-за чудовищных преступлений
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.