Шестиметровый питон утащил гида под воду во время экскурсии В Индонезии гид выжил после нападения на него питона во время экскурсии

В Индонезии шестиметровый питон напал на гида во время экскурсии по реке Себангау, сообщило издание Vice. Мужчину спасли его помощники. Змею поймали, а затем отпустили.

Как отметило издание, во время экскурсии гид решил продемонстрировать свой опыт обращения с питонами. Он наклонился к змее, которая была у берега, и схватил ее за голову.

После этого рептилия сбросила мужчину в реку и обвилась вокруг него. Примерно через минуту благодаря помощи других людей гид смог освободиться и всплыть на поверхность.

Ранее в Малайзии в дом преподавательницы забрался гигантский питон весом 60 кг. Первой его обнаружила 15-летняя дочь женщины, которая вернулась из школы. Она направилась в ванную комнату и увидела, что потолок рухнул. Следом домой пришла учительница. Она заглянула в ванную комнату и увидела в стене дыру.

До этого в индийском штате Махараштра четырехлетняя девочка и ее тетя погибли, предположительно, от укуса змеи. По предварительным данным, ядовитый крайт заполз в жилище ночью и напал на обеих спящих.