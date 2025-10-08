Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 03:26

Змея заползла ночью в дом и смертельно укусила четырехлетнюю девочку

The Times of India: укус змеи убил четырехлетнюю девочку и ее тетю в Индии

Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

В индийском штате Махараштра произошел трагический инцидент, в результате которого погибли четырехлетняя девочка Пранави Бхоир и ее 24-летняя тетя Шрути Такур. Ядовитая змея, предположительно крайт, проникла в жилище и укусила обеих спящих, пишет The Times of India.

Смертельное происшествие случилось в ночь на 5 октября в районе Кхамбалпада. Бхоир гостила у своего дедушки, когда опасное пресмыкающееся пробралось в комнату.

После укуса пострадавших немедленно доставили в местное медицинское учреждение, где им ввели противоядие. Первоначально врачи заверяли родственников, что жизни пациенток вне опасности.

Однако вскоре состояние обеих резко ухудшилось, что потребовало срочной перевозки в специализированную клинику. К сожалению, во время транспортировки сердце девочки остановилось, а ее тетя скончалась спустя два дня в больнице.

Родственники погибших организовали акцию протеста у здания департамента здравоохранения, требуя тщательного расследования обстоятельств трагедии. По их мнению, причиной летального исхода стало отсутствие в местной больнице отделения интенсивной терапии и необходимого оборудования для оказания экстренной помощи.

Ранее сообщалось, что в Хорватии гадюка скончалась после нападения на нетрезвого мужчину, не выдержав высокой концентрации алкоголя в его крови. Инцидент произошел, когда 42-летний Штеф Радулич во время прогулки случайно приблизился к змее, и та укусила его за ногу. Ветеринарная экспертиза установила, что уровень спирта в крови рептилии достиг 5,1 г/кг, что и стало причиной ее гибели.

