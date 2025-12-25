Москвичка попала в больницу после укуса редкой ядовитой змеи В Москве женщину доставили в больницу после укуса голубой куфии

В Москве женщину доставили в больницу после укуса голубой куфии, сообщил Telegram-канал «112». Змея сбежала из террариума и вцепилась хозяйке в ногу.

В медучреждении пострадавшей провели детоксикацию организма, также ей дали антигистаминные препараты. Через некоторое время женщину отпустили домой, она чувствует себя хорошо. Известно, что яд голубых куфий обычно не приводит к смерти, но может вызвать аллергическую реакцию и негативно повлиять на свертываемость крови.

