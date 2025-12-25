Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 12:24

Москвичка попала в больницу после укуса редкой ядовитой змеи

В Москве женщину доставили в больницу после укуса голубой куфии

В Москве женщину доставили в больницу после укуса голубой куфии, сообщил Telegram-канал «112». Змея сбежала из террариума и вцепилась хозяйке в ногу.

В медучреждении пострадавшей провели детоксикацию организма, также ей дали антигистаминные препараты. Через некоторое время женщину отпустили домой, она чувствует себя хорошо. Известно, что яд голубых куфий обычно не приводит к смерти, но может вызвать аллергическую реакцию и негативно повлиять на свертываемость крови.

Ранее отдыхавший в Египте россиянин был атакован гигантской муреной и попал в больницу с укусами. Инцидент случился на пляже в Хургаде. Как сообщают очевидцы, хищница подплыла практически к самому берегу, где и атаковала туриста. Другие отдыхающие немедленно вызвали скорую помощь.

До этого россиянка подверглась нападению акулы во время снорклинга на Мальдивах. Инцидент произошел у острова Тодду. Девушка отправилась вместе с матерью на подводную прогулку. Гиды просили туристов сжимать пальцы в кулак, чтобы избежать укусов хищников. Эта предосторожность не помогла девушке избежать нападения.

