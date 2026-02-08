Зимняя Олимпиада — 2026
На Украине футболиста прогнали с должности капитана за русский язык

Клуб «Карпаты» лишил игрока Мирошниченко капитанской повязки из-за русской речи

Денис Мирошниченко Денис Мирошниченко Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press
Футболист львовских «Карпат» Денис Мирошниченко был лишен капитанской повязки из-за использования русского языка, сообщили в клубе. Отмечается, что спортсмен обратился к коллегам из шведского клуба ГАИС по-русски.

В связи с действиями капитана Дениса Мирошниченко, имевшими место перед контрольным матчем со шведским клубом ГАИС, команда выберет нового капитана, — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что наемник ВСУ из США в упор выстрелил в сослуживца из Канады, так как принял его за солдата Вооруженных сил РФ из-за фразы, произнесенной на русском языке. Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Одна пуля угодила канадцу в руку, вторая — в голову. Наемник выжил после полученных ранений, но в его череп пришлось установить металлическую пластину.

Кроме того, жительница поселка Ставки в Донецкой Народной Республике, вынужденно покинувшая свой дом, сообщила, что украинские военнослужащие угрожали ей расправой за разговор на русском языке. По ее словам, один из солдат, также говоривший по-русски, спросил сослуживца, не застрелит ли он и его, после чего угрозы в ее адрес прекратились.

Украина
Россия
футбол
футболисты
