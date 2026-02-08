«День святого Валентина — все»: в России отменят 14 февраля? Что известно

В Госдуме озвучили новые предложения касательно Дня всех влюбленных. Что говорят депутаты, правда ли в России отменят 14 февраля?

В России отменят 14 февраля? Что сказали в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что праздник 14 февраля следует модернизировать, убрав упоминание святого Валентина. По ее словам, это западное торжество хоть и прижилось, но его можно «перепрофилировать».

Вместо Дня влюбленных уместнее отмечать День любви или даже День плюшевой игрушки как символа нежности и доброты, считает Буцкая. Это позволит сохранить традицию проявлять симпатию, но в другом контексте, подчеркнула парламентарий.

«Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова „любовь“, „семья“, „дети“ — важнейшие в жизни», — сказала Буцкая.

Она напомнила, что в России уже есть официальный праздник 8 июля — День семьи, любви и верности.

«В этот праздник мы поздравляем наших золотых юбиляров, серебряных юбиляров — тех, кто долго прожил вместе друг с другом, храня верность, кто родил много детей, воспитывает много внуков. 8 июля — прекрасная дата для свадьбы! Чтобы расписаться в этот день, планировать свадьбу надо заранее, начиная с 14 февраля», — добавила депутат.

«День святого Валентина — все», «Теперь точно отменят», «Не дает покоя им это Валентин», — комментируют новость пользователи Сети.

Что не так с Днем святого Валентина

День святого Валентина отмечают 14 февраля в странах Запада и других регионах мира. Праздник получил широкое распространение в России с 1990-х годов, а пик его популярности пришелся на 2000-е. В тот период назвать День святого Валентина праздником мог примерно каждый второй, тогда как в 2025-м — только 3 из 10 россиян.

Также утверждается, что День святого Валентина начали отмечать российские дворяне еще в XIX веке вопреки неодобрению православной церкви. Девушки мастерили валентинки из шелка, украшали их засушенными цветами и обрызгивали духами. Послания были анонимными, так что чаще всего их отправляли через слуг. В этот день устраивали балы, особенно в семьях, где жили незамужние девушки.

Христианского подвижника Валентина казнили в Риме в конце III века. Он был канонизирован в V столетии как мученик. Житие Валентина впоследствии обросло множеством мифов, которые легли в основу праздника 14 февраля. Так, например, считается, что мученик против воли римского императора заключал браки по запрещенному тогда христианскому обряду.

День святого Валентина часто критикую за «пустую трату денег» на валентинки, мягкие игрушки и другие атрибуты праздника. Многие считают, что выразить чувства можно без захламления дома ненужными вещами, а средства потратить на более острые нужды. Более того, говорить о своем отношении к человеку можно каждый день, не дожидаясь определенного момента для этого.

Почему в России все равно отмечают День святого Валентина

Россия — гибкое государство, поэтому в стране не осуждается празднование Дня святого Валентина, считает вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. В качестве противоположного примера она привела Францию, где один из ее коллег пожаловался на невозможность поддерживать традиционные семейные ценности.

«Современные тренды изменились. Россия — очень гибкое государство, мы не поставили нигде никаких „занавесов“. <...> Нет никакого угнетения, как, например, во Франции», — сказала Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы отметила, что в обществе важны люди, которые подают хорошие примеры. Те, кто придерживается традиционных семейных ценностей, ярче других и ведут остальных за собой.

