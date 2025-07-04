В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина

В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина Кузнецова: в России не осуждают тех, кто отмечает День святого Валентина

Россия — гибкое государство, поэтому в стране не осуждается празднование Дня святого Валентина, заявила NEWS.ru вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, в РФ нет такого угнетения, как в некоторых других странах. Она привела в пример Францию, где один из ее коллег пожаловался на невозможность поддерживать традиционные семейные ценности.

Современные тренды изменились. Россия — очень гибкое государство, мы не поставили нигде никаких «занавесов». <...> Нет никакого угнетения, как, например, во Франции, — сказала Кузнецова.

При этом вице-спикер Госдумы отметила, что в обществе важны люди, которые подают хорошие примеры. Она подчеркнула, что те, кто придерживается традиционных семейных ценностей, ярче других и ведут остальных за собой.

Ранее актер Федор Добронравов заявил, что секрет семейного счастья в том, чтобы делать только лучшее для своего любимого человека. Вместе с этим он подчеркнул, что если что-то не устраивает в отношениях, то это нужно исправлять и делать лучше.

Кроме того, Добронравов отметил, что взрослым для воспитания детей необходимо подавать правильный пример. Он добавил, что так молодому поколению можно привить христианские ценности.