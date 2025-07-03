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03 июля 2025 в 16:20

«Ему, а не себе»: Добронравов раскрыл секрет семейного счастья

Актер Добронравов: в браке нужно делать все для счастья другого, а не себя

Федор Добронравов Федор Добронравов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Секрет семейного счастья в том, чтобы делать только лучшее для своего любимого человека, заявил NEWS.ru актер Федор Добронравов на пресс-конференции, посвященной ХХ Международному кинофестивалю семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Вместе с этим он подчеркнул, что если что-то не устраивает в отношениях, то это нужно исправлять и делать лучше.

Если ты любишь человека, то ты делаешь, живешь для того, чтобы ему было лучше. Ему, а не себе. А он — в обратку. Вот и все, так и надо жить. И в заповедях так написано, — пояснил артист.

63-летний Добронравов знаком со своей женой Ириной с детства. Они вырастили двоих сыновей Виктора (1983) и Ивана (1989), которые пошли по стопам отца и стали актерами.

Ранее народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал, что планирует запустить Telegram-канал, где будет делиться с молодежью секретами счастливой семейной жизни. Артист цирка отметил, что находится в браке уже 55 лет.

До этого певица и фотомодель Ханна отмечала, что отношения и семья — это тоже работа, которая требует постоянного личностного развития. По ее словам, людям следует понять, что проблемы в паре необходимо решать через открытый диалог.

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