Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 16:16

«Только примером»: Добронравов дал совет по воспитанию детей

Добронравов посоветовал взращивать в детях христианские ценности, подавая пример

Федор Добронравов Федор Добронравов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрослым для воспитания детей необходимо подавать им правильный пример, заявил актер Федор Добронравов перед началом пресс-конференции, посвященной ХХ Международному кинофестивалю семейных и детских фильмов «В кругу семьи». В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он отметил, что так молодому поколению можно привить христианские ценности.

Мои родители жили так, как мы, я так живу, как мои родители, мои дети живут так, как мы живем, дай бог, внучки будут так же жить — примером только. Я не понимаю, что такое педагогика, то есть не изучал ее как науку, но мне кажется, что личным примером… Они (дети. — NEWS.ru) видят, как ты относишься к друзьям, как ты относишься к работе, — так и будут, наверное, жить, по нашей христианской вере, — сказал он.

Ранее Добронравов заявил корреспонденту NEWS.ru, что не хотел бы сниматься в продолжении сериала «Сваты», где у него уже была главная роль. По словам артиста, проект поднял множество важных тем, поэтому нет смысла его продолжать.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Добронравов отменял все свои спектакли до конца 2024 года. По его данным, 62-летнему артисту предстояла продолжительная реабилитация после серьезной операции. Агент Добронравова Ирина Сойкина заявила, что не может комментировать информацию об отмене спектаклей. Она пояснила, что стоит довериться информации, которая появилась в СМИ.

актеры
семьи
дети
воспитание
Федор Добронравов
Замира Евтых
З. Евтых
Оксана Прачёва
О. Прачёва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
Премьера спектакля «Терраса» состоится в LA'Театре в Москве
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
Вице-спикер ГД назвала «нелогичный» закон, который работает только в семье
Военкор назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.