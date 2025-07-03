«Только примером»: Добронравов дал совет по воспитанию детей

Взрослым для воспитания детей необходимо подавать им правильный пример, заявил актер Федор Добронравов перед началом пресс-конференции, посвященной ХХ Международному кинофестивалю семейных и детских фильмов «В кругу семьи». В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он отметил, что так молодому поколению можно привить христианские ценности.

Мои родители жили так, как мы, я так живу, как мои родители, мои дети живут так, как мы живем, дай бог, внучки будут так же жить — примером только. Я не понимаю, что такое педагогика, то есть не изучал ее как науку, но мне кажется, что личным примером… Они (дети. — NEWS.ru) видят, как ты относишься к друзьям, как ты относишься к работе, — так и будут, наверное, жить, по нашей христианской вере, — сказал он.

Ранее Добронравов заявил корреспонденту NEWS.ru, что не хотел бы сниматься в продолжении сериала «Сваты», где у него уже была главная роль. По словам артиста, проект поднял множество важных тем, поэтому нет смысла его продолжать.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Добронравов отменял все свои спектакли до конца 2024 года. По его данным, 62-летнему артисту предстояла продолжительная реабилитация после серьезной операции. Агент Добронравова Ирина Сойкина заявила, что не может комментировать информацию об отмене спектаклей. Она пояснила, что стоит довериться информации, которая появилась в СМИ.