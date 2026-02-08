Больше никаких «схем Долиной»: как изменятся сделки с недвижимостью?

В Госдуме готовят проект изменений для сделок с недвижимостью. Какие нововведения планируются к рассмотрению, в чем заключается инициатива, действительно ли это сможет переломить «схему Долиной» и другие мошеннические операции с жильем?

Как изменятся сделки с недвижимостью

В Госдуме готовят законопроект об обязательном безналичном расчете за все сделки с недвижимостью в России, рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Есть предложение, связанное со случаем [певицы Ларисы] Долиной, что все сделки, связанные с недвижимостью, должны проходить в безналичной форме», — сказал Аксаков.

По его словам, автором инициативы стала партия «Справедливая Россия».

«Интересы граждан тогда будут больше учтены. И обмана не будет, поскольку очень много злоупотреблений с тем, что в наличной форме сделки осуществляются», — отметил Аксаков.

Законопроект уже подготовлен и будет внесен на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Если его примут, новая мера начнет действовать со второй половины 2026 года.

«Кое-кому станет сложнее отмывать бабки», — считает пользователь Telegram Константин Д.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При чем здесь Лариса Долина, суть схемы и проблематика

Летом 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку, и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда и вызвало широкий общественный резонанс: многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией.

«Схема Долиной», или «бабушкина схема», нашла широкая применение: пожилой продавец жилья после проведения сделки объявлял, что стал жертвой мошенников, и через суд требовал вернуть квартиру. В подобных случаях суды нередко вставали на сторону продавца, а покупатели оставались без купленной квартиры и денег.

20 ноября 2025 года в Госдуме прошел круглый стол по этой проблеме. В нем приняли участие представители МВД, Росреестра, Верховного суда, риелторского сообщества и другие.

Официальной статистики по подобным инцидентам нет, однако различные ведомства представили собственные подсчеты. Управление Росреестра по Москве назвало 130 случаев за последние три года; замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов отметил, что в 2024–2025 годах в Санкт-Петербурге под влиянием мошенников продано 70 квартир, в Московской области — 38, в Новосибирской — 34, в Челябинской — 22. Абсолютный чемпион — Москва: 75 квартир только в 2025 году, писал NEWS.ru.

По уже рассмотренным искам с требованием вернуть квартиру после ее продажи под давлением мошенников на момент проведения круглого стола сформировалась следующая статистика: в 41% случаев сделку признали недействительной, покупатель остался без квартиры и денег; в 39% — сделка также недействительна, но производится обратный обмен средств на недвижимость между сторонами; в 20% — «жертве мошенников» отказывают, жилье остается за покупателем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В то же время обозначился перелом ситуации. Верховный суд Якутии вынес решение в защиту добросовестного покупателя: женщина вложила в покупку первого семейного жилья маткапитал и ипотеку. Данил Филиппов в ходе круглого стола подчеркнул, что на самом деле таких случаев больше. В качестве примера он привел ситуацию, которая произошла в Челябинской области: суд оставил жилье покупателю, указав, что продавец умышленно ввел его в заблуждение по части причин продажи квартиры.

Позднее, после разрешения скандала вокруг Долиной в пользу покупательницы квартиры, пенсионерки стали апеллировать к собственной невменяемости, чтобы вернуть квартиру, исключив из схемы «влияние мошенников», писали СМИ.

Продавцы, как утверждалось, массово уходят от формулировок «давление» и «обман», взяв на вооружение статью 177 Гражданского кодекса РФ «Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими».

Читайте также:

«Они приносят детей в жертву Люциферу»: кто заставил замолчать Эпштейна?

Наступление ВС России на Харьков 8 февраля: сотня трупов, окружение войск

Оттепель с ледяным ливнем уже на пороге: прогноз погоды в Москве на неделю