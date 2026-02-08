Наступление ВС России на Харьков 8 февраля: сотня трупов, окружение войск

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 8 февраля 2026 года, что происходит у Волчанска и Купянска, где возникла угроза окружения украинских войск?

Наступление ВС России на Харьков 8 февраля

ВС РФ продвигаются в населенных пунктах и лесных массивах у Волчанска при поддержке российской авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем; на Хатненском участке российские бойцы развивают успех в районе Чугуновки; ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление в обороне, бросая в мясорубку спецназ и элитных разведчиков, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Возле Старицы „Воины Севера“ продвинулись на двух участках по лесопосадкам на 150 м. В районе Симоновки „Бесстрашные“ сместились в глубь леса и заняли один опорный пункт ВСУ, продвинувшись на 300 м», — уточнил источник.

ВСУ активно оборудуют запасные оборонительные рубежи, готовясь выстраивать линию обороны по естественным преградам — для этого в район переброшены подразделения 194-й понтонно-мостовой бригады, добавили авторы.

«В районе Волчанских Хуторов российская авиация и „Солнцепеки“ продолжали работать по позициям 159-й мехбригады ВСУ. На Хатненском участке штурмовые группы „северян“ продвинулись на двух направлениях на 250 м, овладев лесополосой. Авиация ВКС РФ и расчеты ТОС-1А наносили удары по позициям ВСУ в районе Колодезного. На Липцевском участке — без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — утверждает канал.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск за сутки составили более 115 человек в Харьковской области. Также уничтожены вооружение, техника, пункты управления беспилотниками, склады материальных средств и боеприпасов, сообщает «Северный ветер».

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Выжить невозможно», «ВКС и „Солнцепеки“ выжигают все живое под Харьковом», — пишут пользователи Сети.

«На Купянском направлении продолжаются бои. ВС РФ ведут зачистку района Куриловка — Песчаное. Сообщается о продвижении в районе Богуславки. На Волчанском направлении российские войска продвигаются в районе Волчанских Хуторов, производят зачистку в лесном массиве у Старицы. Минобороны РФ сообщило об освобождении Чугуновки», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев также сообщил о зачистке кармана Куриловка — Песчаное; на севере участка российские войска продвигаются к Колодезному из района Каменка — Двуречанское.

«[После освобождения Чугуновки] сформированный восьмикилометровый плацдарм по линии Чугуновка — Меловое открывает выход на оборонительные рубежи ВСУ по линии Курганное — Малый Бурлук — Красноярское — Сонино. Контроль этого рубежа позволит частично блокировать Великий Бурлук, через который противник перебрасывает подкрепления на Купянск», — считает Царев.

На Харьковском участке ВС РФ из района Графского продвигаются в направлении Верхней Писаревки, создавая угрозу дальнейшего охвата и растяжения обороны ВСУ, добавил политик.

«На всех участках Харьковского фронта продолжаются <...> движение и одновременно огневое поражение пунктов временной дислокации противника, путей перемещения его боевой техники, в первую очередь РСЗО HIMARS, складов с боеприпасами», — заявил военный эксперт Геннадий Алехин.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

