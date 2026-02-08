Задержан исполнитель покушения на генерала Алексеева: что известно, кто он

Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию

Спецслужбы сообщили о задержании исполнителя покушения на первого замглавы ГРУ генерала Владимира Алексеева. Что известно, как задержали киллера, кто он, были ли у него пособники?

Что известно о задержании киллера: кто он, пособники

Исполнителя покушения на Алексеева задержали в Дубае, содействие российским спецслужбам оказали партнеры из Объединенных Арабских Эмиратов, уточнили в ФСБ.

Киллером оказался гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. В Сети появились кадры экстрадиции подозреваемого: сотрудники ФСБ выводят из небольшого джета мужчину в наручниках с завязанным глазами и сажают в микроавтобус.

Также российские спецслужбы показали видео, на котором запечатлен путь отхода киллера: после покушения он спрятал пистолет в сугробе и уехал на общественном транспорте.

Кроме того, ФСБ совместно с МВД России установила пособников покушения на Алексеева.

«Установлены пособники данного преступления: граждане России — Виктор Васин 1959 г. р., задержанный в Москве, и выехавшая на Украину Зинаида Серебрицкая 1971 г. р.», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве. СК сообщил, что неизвестный несколько раз выстрелил в замначальника ГРУ в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. Алексеева госпитализировали. 7-го числа стало известно, что он пришел в сознание.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Его ход контролирует столичная прокуратура.

Алексеев занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил с 2011 года. Он участвовал в российской операции в Сирии, в 2017 году был удостоен звания Героя России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Александра Невского.

Почему пытались убить Алексеева

Покушение на Алексеева подтвердило нацеленность украинских властей на срыв переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент Украины Владимир Зеленский готов на постоянные провокации ради того, чтобы отсрочить урегулирование конфликта, считает дипломат.

«[В Киеве готовы] сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования», — добавил Лавров.

В Кремле ранее сообщили, что президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации с Алексеевым.

«Сейчас специальные службы делают свое дело. <…> Мы же желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как Россия ответит на покушение

Генерал Алексеев сам спланирует операцию возмездия в ответ на покушение, заявил депутат Госдумы Евгений Попов.

«Слава богу! Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует и реализует сам», — написал Попов в ответ на новость, что генерал пришел в сознание.

По информации СМИ, Алексеева успешно прооперировали, после чего ввели в искусственную кому. Затем он пришел в себя и остается в сознании.

«На данный момент с осторожностью можно говорить, что угроза жизни миновала», — заявил источник.

