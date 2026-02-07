Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 16:32

В Госдуме предположили, каков будет ответ на покушение на Алексеева

Депутат Попов: генерал Алексеев сам спланирует операцию возмездия

Владимир Алексеев Владимир Алексеев Фото: МО РФ
Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев сам спланирует операцию возмездия в ответ на покушение, заявил депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал новость о том, что Алексеев пришел в сознание.

Слава богу! Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует и реализует сам, — написал Попов.

Покушение на генерала Алексеева произошло утром 6 февраля, когда он выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе. Нападавший, который, по предварительным данным, караулил его на лестничной клетке этажом выше, произвел три выстрела в спину. После этого киллер скрылся с места преступления.

Позже появилась информация, что киллер выбросил оружие в сугроб после совершения покушения на Алексеева. По информации журналистов, пистолет был обнаружен во внутреннем дворе дома, недалеко от подъезда, где проживает высокопоставленный военный. Пистолет изъяли и направили на экспертизу.

