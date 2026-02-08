Зверства ВСУ в Родинском, удары HIMARS: новости СВО на утро 8 февраля

Российские подразделения могут развить темпы наступления по двум оперативным направлениям после освобождения Поповки, украинские военные обстреляли Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 7 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Беженка рассказала о зверствах ВСУ в Родинском

Вооруженные силы Украины совершали преступления против мирного населения в населенном пункте Родинское ДНР до его освобождения, рассказала беженка Анаит Хачатрян. По ее словам, украинские военные расстреливали жителей и забирали у них еду.

Собеседница утверждает, что ВСУ выводили людей на улицу и убивали с целью завладения продуктами. Вместе с ней в доме проживало 14 человек, включая 12 соседей. По словам женщины, аналогичные случаи происходили и по соседству: в гараже, где находился погреб, также были расстреляны местные жители. После освобождения Родинского российскими войсками 27 декабря Хачатрян вышла на позиции 55-й дивизии морской пехоты.

Названы наиболее успешные для ВС РФ участки фронта

Российские вооруженные силы уже вторую неделю демонстрируют значительный прогресс в ходе спецоперации, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его информации, основные достижения зафиксированы на Запорожском направлении и западных рубежах Донецкой Народной Республики, несмотря на экстремальные погодные условия. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Активные боевые действия также продолжались в районах Красного Лимана, Купянска и Константиновки. Параллельно российские подразделения расширяют буферную зону в Сумской области. Эксперт добавил, что продвижению россиян не помешали ни морозы с температурой минус 30 градусов, ни шквальный ветер с ограниченной видимостью.

Раскрыты перспективы для ВС России после освобождения Поповки

Освобождение села Поповка в Сумской области создало условия для развития наступления российских войск по двум оперативным направлениям, заявил Марочко. По его словам, от населенного пункта открываются пути для продвижения как на северо-запад, так и на юго-восток.

Эксперт отметил, что успех уже получил частичное развитие. В частности, подразделения ВС РФ продвинулись юго-восточнее Поповки, в район Александровки. Марочко выразил уверенность, что этот населенный пункт также будет освобожден в ближайшее время.

Громкие взрывы раздались в Одессе после воздушной тревоги

В Одессе после объявления воздушной тревоги были слышны взрывы. Сирены оповещения в регионе были зафиксированы на онлайн-карте.

Сообщения о взрывах опубликовали украинские СМИ. Одновременно с этим в Министерстве цифровой трансформации Украины подтвердили, что в Одесском районе была объявлена воздушная тревога. Подробности о характере взрывов и возможных последствиях не уточнялись.

ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS

Вооруженные силы Украины нанесли масштабный удар по объектам инфраструктуры в Брянской области с применением ракет большой дальности «Нептун» и систем реактивного залпового огня HIMARS, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В Выгоничском районе пострадали два человека, уточнил он.

В результате в семи муниципалитетах произошли перебои с теплом и электричеством, добавил глава области. Аварийные бригады оперативно приступили к восстановительным работам, чтобы устранить последствия удара.

