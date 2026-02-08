Атаки на Белгородчину 8 февраля: блэкаут, Гладков под обстрелом, детали

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что оказался под ракетным обстрелом во время еще одной атаки ВСУ на регион. Что известно о ситуации в Белгородской области ночью 8 февраля?

Какова ситуация в Белгородской области ночью 8 февраля

Гладков рассказал, что попал под обстрел во время инспекции городских объектов. Инцидент произошел в Белгороде, где политик вместе со специалистами был вынужден срочно укрыться от огня.

«Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», — написал глава региона.

Гладков подчеркнул, что не встречал в своей жизни более мужественных людей, чем сотрудники аварийных бригад, и назвал их героями. После завершения обстрела губернатор продолжил инспекцию, посетив пункты временного обогрева для жителей вместе с начальником главного управления МЧС России по региону Сергеем Потаповым. Также было проведено совещание с представителями «Россетей», на котором обсудили ход восстановления энергосистемы области, поврежденной в результате атак.

Позднее, около двух часов ночи по московскому времени, губернатор рассказал, что над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО.

«Отражена ракетная атака противника. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация обо всех последствиях уточняется. Все оперативные и аварийные службы работают», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что в Белгороде наблюдаются массовые проблемы со светом и теплом. Также, по данным канала, в городе также прорывает трубы после длительного отсутствия отопления.

«В последние недели объекты энергетики города подвергаются ракетным атакам со стороны Украины. В результате ударов ночью 6 февраля начались перебои с подачей электричества, тепла и воды. Сегодня по городу был нанесён очередной мощный удар по объектам критической энергетической инфраструктуры — после него во многих районах снова пропал свет. По предварительным данным, при последнем ракетном обстреле ВСУ нанесли удар по ТЭЦ „Луч“», — говорится в посте.

Местные жители в разговоре с журналистами отмечают, что каждый день в Белгороде по несколько часов длится блэкаут.

«В каких-то районах, например у моих родителей в центре, на улице Преображенской, сутки не было электричества и отопления. Прямо сейчас опять ракетный обстрел — и снова блэкаут. Местные власти делают всё, что могут, мы это видим. А вся страна на нас закрыла глаза?» — рассказывают местные каналу.

В публикации говорится, что из-за отсутствия отопления во многих многоквартирных домах лопнули трубы, когда в них подали воду.

«На устранение прорывов в некоторых случаях уходит несколько дней. Власти открыли пункты обогрева — три из них будут работать всю ночь (на Попова, 20, в здании мэрии и в правительстве). Там можно согреться, выпить чай, зарядить телефон. Из-за отсутствия электричества не работают лифты, больных людей с верхних этажей помогают спускать волонтёры. Предприятия перешли на работу от генераторов. Из-за отсутствия света в барах и ресторанах столы освещают сами посетители — с помощью фонариков на телефонах. Местные жители просят федеральные власти оказать региону дополнительную помощь», — пишут авторы.

Минобороны РФ информацию о последствиях атак на Белгородскую область пока не комментировало.

