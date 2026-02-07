Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 7 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 7 февраля

В ночь на 7 февраля губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что при падении дрона на территорию частного дома в селе Верхний Любаж погиб мирный житель, еще три человека получили ранения.

«Сегодня поздно вечером вражеский дрон упал на территорию частного дома в селе Верхний Любаж Фатежского района… Есть погибший — мужчина, который находился в гараже. Самые искренние соболезнования родным и близким. Нет никаких слов, которые помогут справиться с этим горем. Еще три человека пострадали: 39-летнего мужчину, 42-летнюю женщину и 13-летнюю девочку доставили в больницу», — написал он.

Хинштейн добавил, что падение аппарата привело к пожару в двух хозпостройках и бане. Спасатели устраняют возгорание.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что патруль военной полиции группировки «Север» обнаружил схрон ВСУ с тремя гранатометами и боеприпасами в курском приграничье.

«Осуществляем патрулирование, особый акцент делаем на заброшенные здания, территории частных домовладений, гаражи, подвалы, чердаки, потому что военнослужащие ВСУ делали здесь свои схроны для диверсионно-террористических групп. Так, например, в ходе патрулирования мы обследовали подвал и обнаружили схрон, где были боеприпасы, личные вещи военнослужащих и вооружение», — привело МО слова начальника патруля с позывным Порядок.

Минобороны показало кадры, на которых видны рюкзак, принадлежащий украинским военнослужащим, и три гранатомета.

В ведомстве также привели слова дознавателя, известного под позывным Тули. Он отметил, что военные полицейские регулярно отправляются в приграничные районы для документирования преступлений ВСУ, направленных против мирного населения. Сотрудники часто сталкиваются с артиллерийскими обстрелами и атаками беспилотников.

Еще один мирный житель погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, мужчина скончался из-за удара беспилотника в Шебекинском округе. Также один человек получил ранения.

«ВСУ нанесли очередной удар по Шебекинскому округу. Погиб один мирный житель, второй получил ранения», — написал он.

По информации Гладкова, БПЛА атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Муром, мужчина погиб на месте. Женщина, находившаяся в автомобиле, в тяжелом состоянии доставлена в больницу. У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и ожоги, она в реанимации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 6 февраля силы ПВО ликвидировали 38 БПЛА над Россией, заявили в Минобороны. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны, а также акватория Черного моря.

Так, 26 БПЛА уничтожили над Брянской областью, еще 10 — над Белгородской. По одному украинскому дрону сбили над Липецкой областью, а также над Черным морем, уточнили в министерстве.

ВСУ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, противник применил реактивные беспилотники самолетного типа, а также системы залпового огня HIMARS.

«В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены. Несмотря на повторные массированные атаки, соответствующие службы немедленно выдвинулись на место. Благодаря слаженной и профессиональной работе всех аварийных служб энергоснабжение было оперативно восстановлено», — заявил глава региона.

Богомаз уточнил, что всего за сутки над Брянской областью были сбиты 26 БПЛА. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет. В Минобороны РФ не комментировали информацию об ударах ВСУ по региону.

Белгородская область находится под непрекращающимися ударами ВСУ. За сутки пострадали семь человек, один мирный житель погиб. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, в результате атаки дрона на автомобиль от ранений скончался врач-рентгенолог больницы Краснояружского округа.

«Из-за высокой активности дронов возможность вывезти погибшего появилась только сегодня», — уточнил губернатор.

Он добавил, что атаке подвергся Шебекинский округ, шесть человек пострадали. В городе Шебекино от детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки.

«В селе Графовка в результате атаки дрона на автомобиль пострадали четыре человека. Трое из них были доставлены в местную амбулаторию. Женщине и двоим мужчинам диагностировали осколочные ранения плеча и грудной клетки», — написал губернатор.Еще один человек получил осколочные ранения грудной клетки и ног, сказал Гладков.

В Графовке дрон ВСУ атаковал еще один автомобиль. Мужчину с осколочным ранением спины доставили в Шебекинскую больницу, сообщил Гладков. Мирный житель пострадал в поселке Северный в результате удара беспилотника ВСУ по территории коммерческого объекта. У мужчины диагностировали баротравму.

По словам главы региона, в результате атак получили повреждения частные и многоквартирные дома, машины, хозпостройки, административное здание. В селе Смородино была перебита линия электропередачи.

Гладков также рассказал, что накануне вечером ВСУ обстреляли Белгород.

«Все знают, что у нас не было и нет военных объектов. Есть серьезные повреждения», — написал губернатор.

