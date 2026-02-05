В Белгородской области раскрыли печальные последствия нового налета ВСУ Гладков: шесть человек пострадали при ударах дронов ВСУ в Белгородской области

Шесть человек пострадали в результате ударов украинских беспилотников в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в городе Шебекино один мужчина получил тяжелые травмы от детонации FPV-дрона.

В городе Шебекино от детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Попутным транспортом его доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи продолжит лечение в стационаре, — написал Гладков.

Также губернатор сообщил, что в селе Графовка атаке дрона подвергся автомобиль, в результате чего пострадали четыре человека. Троих из них доставил в медучреждение местный житель, а четвертого транспортировали бойцы самообороны.

Еще один эпизод произошел на парковке коммерческого объекта в том же селе, где был атакован другой автомобиль. В результате этого инцидента один мужчина был ранен, а также были повреждены здание и три машины. Всем пострадавшим оказывается медпомощь.

Утром 5 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 36 и 27 БПЛА уничтожили над территориями Краснодарского края и Ростовской области соответственно, 21 сбили над акваторией Азовского моря.