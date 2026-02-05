Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 07:26

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 95 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 36 и 27 БПЛА уничтожили над территориями Краснодарского края и Ростовской области соответственно, 21 — сбили над акваторией Азовского моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили восемь беспилотников над территорией Белгородской области. Также были сбиты два БПЛА Крымом и один — над Волгоградской областью.

Утром 3 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 10 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три БПЛА уничтожили над территориями Орловской и Белгородской областей, два — над Калужской областью, по одному беспилотнику сбили над Курской и Ростовской областями.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

