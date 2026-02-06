Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 6 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 6 февраля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в ночь на 6 февраля административный центр региона вновь подвергся атаке ВСУ.

«Недобрый вечер, к сожалению, дорогие друзья. Ночной обстрел врага по гражданскому Белгороду. Все знают, что у нас не было и нет военных объектов», — подчеркнул глава региона.

По данным Гладкова, есть серьезные повреждения.

«Выехал на место. Через 35 минут собираем совещание. Подробно поймем объем разрушений и будем принимать решения о дальнейшей последовательности действий. Обязательно выйду на связь», — добавил он.

Военкор «Рыжий Котенок» в своем канале написал, что предварительно противник выпустил по Белгороду около 20 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.

По его сведениям, часть города обесточена.

Минобороны РФ пока не комментировало информацию об атаке ВСУ на Белгородскую область.

Эвакуированный житель Красноармейска рассказал о зверствах ВСУ в городе. В разговоре с ТАСС он сообщил, что операторы дронов ВСУ сбрасывали канистры с горючим на жилые дома, что приводило к их возгоранию.

«Много всего было, атаковали дронами. Даже сбрасывали канистры с бензином на крыши домов, поджигали», — сказал мужчина.

В январе мужчина с женой смогли покинуть город. Об освобождении Красноармейска силами группировки ВС РФ «Центр» стало известно 30 ноября 2025 года.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 5 февраля силы ПВО перехватили 95 украинских беспилотников, отметили в Минобороны РФ. 36 и 27 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем и Ростовской областью соответственно, 21 — над акваторией Азовского моря.

Помимо этого, восемь украинских дронов были нейтрализованы над Белгородской областью, два — над Крымом, один — над Волгоградской областью.

В Ростовской области была отражена атака беспилотников ВСУ. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что БПЛА были уничтожены над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском, Новошахтинском и Азовским районом.

«В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет», — сказал Слюсарь.

Он уточнил, что в Батайске осколки беспилотника повредили пять автомобилей, находившихся на стоянке агропредприятия, а также здание склада. Возгораний на месте происшествия не было зафиксировано.

По данным губернатора, в Новошахтинске в результате атаки БПЛА получили повреждения фасад и оконные стекла частного дома. Местные жители не пострадали. В Минобороны РФ не комментировали сообщения о последствиях ударов ВСУ по Ростовской области.

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате ударов противника пострадали мирные жители, в том числе трое несовершеннолетних.

«Беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина со своими детьми 9 и 6 лет самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. Им предварительно диагностировали сотрясение головного мозга», — написал он.

Глава региона добавил, что в селе Никольском в результате детонации дрона был ранен 17-летний подросток. Врачи диагностировали у него проникающее осколочное ранение грудной клетки. В селе Ровенек мужчина получил множественные слепые осколочные ранения спины и бедра после того, как БПЛА сбросил взрывное устройство во двор его дома, сообщил Гладков.

«В селе Глотово дрон атаковал движущийся автомобиль. Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины и женщины диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения», — добавил губернатор.

По его словам, в результате детонации БПЛА на территории частного дома пострадал мужчина. Он был доставлен в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу.

В селе Замостье в результате удара FPV-дрона по автомобилю были ранены четверо мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии. Кроме того, отметил Гладков, в селе Стрелецком пострадал мирный житель. Его доставили в больницу с осколочными ранениями грудной клетки и живота.

«На участке автодороги Красная Яруга — Степное в результате атаки дрона на машину ранен мужчина. Он продолжает лечение в областной клинической больнице», — отметил Гладков.

По словам губернатора, за прошедшие сутки Белгородскую область атаковали 120 БПЛА ВСУ. Кроме того, противник четыре раза обстрелял населенные пункты региона, выпустив 22 боеприпаса, сказал он. В результате ударов получили повреждения автомобили, частные и многоквартирные дома, хозпостройки и коммерческие объекты. В Минобороны РФ не комментировали информацию об обстрелах ВСУ Белгородской области.

МЧС направит в регион 54 спасателя и 30 передвижных электростанций, сообщила пресс-служба ведомства.

