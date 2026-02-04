МЧС окажет помощь российскому региону после обстрелов МЧС направит спасателей и 30 передвижных электростанций в Белгородскую область

МЧС направит 54 спасателя и 30 передвижных электростанций в Белгородскую область, передает пресс-служба ведомства. Они помогут поддержать электроснабжение после обстрелов Вооруженных сил Украины.

Колонна МЧС России Ногинского и Тульского спасательных центров доставит в Белгородскую область 30 передвижных электростанций и пять топливозаправщиков. В составе колонны 23 единицы техники и 54 спасателя, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной. Как уточнил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, местные власти намерены усилить защиту и продолжат быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Также Гладков заявил, что ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью одного из новейших дронов «Жук». По данным губернатора, разработанный украинской компанией «Атарна» БПЛА был сбит в промежуток с 07:00 2 февраля по 07:00 3 февраля. Всего были уничтожены 63 украинских беспилотника.