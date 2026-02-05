Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 06:45

Парализовали штабы и связь ВСУ ударами БПЛА: успехи ВС РФ к утру 5 февраля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Операторы беспилотников российской Южной группировки поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ и 28 блиндажей и укрытий с украинскими военнослужащими. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 5 февраля?

Парализовали штабы и связь ВСУ

Как сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев, войска беспилотных систем нанесли удары по Краматорскому, Константиновскому и Славянскому направлениям. В результате были уничтожены командно-наблюдательный пункт бригады, а также разрушены 28 блиндажей и укрытий, где находились военнослужащие ВСУ.

Астафьев в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, добавил, что они же уничтожили десять антенн связи, четыре пункта управления беспилотниками и четыре наземных робототехнических комплекса.

Офицер пресс-центра группировки «Восток» Дмитрий Миськов, в свою очередь, добавил, что в зоне ответственности этой группировки противник потерял три станции спутниковой связи Starlink, 17 беспилотников самолетного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией.

Уничтожили пикап ВСУ в Херсонской области

Расчет ударных беспилотников 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил пикап украинских радикалов в ангаре на правом берегу Херсонской области, сообщил ТАСС начальник службы БПЛА с позывным Мичман.

«Разведка заметила движение автомобильной техники, заезжающей в ангар. Наш расчет на оптоволокне среагировал молниеносно, полетел в ту сторону, вследствие чего подтвердил нахождение пикапа противника. Цель была уничтожена», — сказал военнослужащий.

Мичман подчеркнул, что главная цель его подразделения — предотвратить попытки ВСУ подойти к берегу и пересечь реку Днепр.

Поразили пункт управления ВСУ на Запорожье

Операторы разведывательных дронов группировки «Днепр» отследили возвращающийся на точку взлета украинский квадрокоптер, после чего по пункту управления ВСУ нанесли удар артиллеристы, заявили в Минобороны РФ.

«В ходе боевой работы оператор проследил за вражеским беспилотником-разведчиком и обнаружил точку посадки. Расчет артиллерийского орудия развернулся на огневой позиции. В считаные минуты были проведены все необходимые расчеты и осуществлен точный огневой налет. В результате цель была поражена, личный состав ВСУ был уничтожен», — сказано в сообщении.

Военнослужащие 42-й дивизии успешно обнаружили и поразили цель в районе Орехова.

На том же участке фронта работают расчеты ударных БПЛА Новороссийского горного соединения ВДВ. В окрестностях Приморского операторы обнаружили автомобили с личным составом, живую силу противника в лесополосе и тяжелые грузовые дроны ВСУ на взлетных площадках. Операторы FPV-дронов и квадрокоптеров с функциями сброса боеприпасов успешно поразили все выявленные цели.

Отбили атаку ВСУ в Сумской области

За день операторы FPV-дронов 30-го полка нейтрализовали около 10 единиц украинской техники, успешно отражая атаку ВСУ. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

«Отбивали накат. За день поразили в районе десяти единиц различной техники ВСУ. Среди них БМД, танк, САУ „Богдана“, гаубица М777», — процитировало министерство слова оператора с позывным Катран.

Поражение велось в основном дронами на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский». Катран отметил их существенное преимущество над дронами с радиоуправлением, в частности по качеству изображения и невосприимчивости к средствам РЭБ.

Отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

Российские военные из группировки «Запад» успешно отбили контратаку Вооруженных сил Украины в районе Благодатовки на Купянском участке фронта. В результате боестолкновения ликвидировано шесть бойцов противника, сообщил начальник пресс-центра группы Иван Бигма.

«На Купянском направлении в течение суток отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка. Уничтожено шесть боевиков», — сказал Бигма в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Также, по его словам, уничтожены девять наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Расчетами ПВО и мобильные огневые группы «Запада» сбили в воздухе снаряд HIMARS, два управляемых авиационных боеприпаса, 19 беспилотников самолетного типа и 69 тяжелых боевых квадрокоптеров.

Кроме того, они выявили и уничтожили 51 пункт управления БПЛА, станцию спутниковой связи Starlink, добавил Бигма.

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
