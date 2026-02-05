Массированный налет ВСУ на Ростовскую область ночью 5 февраля: что известно

Украинская армия в ночь на четверг, 5 февраля, массированно атаковала Ростовскую область с помощью беспилотников. Что об этом известно, какие последствия?
Что известно об атаке ВСУ на Ростовскую область
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь, ПВО ночью в четверг отражала воздушную атаку. По его данным, БПЛА уничтожены в городах Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе.
«К сожалению, не обошлось без последствий. В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА», — написал он.
Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести. Врачи считают, что угрозы жизни нет.
«Всего в Батайске повреждены пять автомобилей, которые находились на стоянке агропредприятия, и здание склада. Возгораний нет», — добавил губернатор.
В то же время в Новошахтинске частный дом получил повреждения фасада и оконных стекол. Члены семьи из четырех человек не нуждаются в эвакуации.
«Информация будет уточняться. Угроза беспилотной опасности сохраняется. Прошу соблюдать осторожность!» — заключил глава региона.
Как передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», беспилотники ВСУ предприняли попытку атаковать важный энергетический объект в Ростовской области, однако были уничтожены на подлете.
«БПЛА пытались достать крупный энергетический объект, но были сбиты на подлёте, сообщают местные ресурсы», — говорится в посте.
Telegram-канал SHOT еще около полуночи сообщал, что ВСУ массированно атакуют Ростовскую область.
«О громких взрывах сообщают жители столицы региона, а также Таганрога, Батайска и Азова. Средствами ПВО сбито уже более десятка воздушных целей», — писали авторы.
Канал со ссылкой на местных жителей сообщил, что в небе постоянно слышны звуки пролëта БПЛА, а также раздаются многочисленные взрывы.
«Группы вражеских дронов летят со стороны Таганрогского залива, в разных районах слышны сирены тревоги. Власти призывают людей укрыться и не подходить близко к окнам», — отмечал SHOT.
Минобороны РФ информацию об атаке ВСУ на Ростовскую область пока не комментировало.
Как ВСУ атаковали Ростовскую область ранее
В ночь на 4 февраля силы ПВО сбили 24 беспилотника ВСУ над РФ, заявили в Минобороны. Четыре из них были ликвидированы над Ростовской областью, 11 дронов — над Брянской областью, восемь БПЛА нейтрализовали над Белгородской и один — над Астраханской.
Слюсарь утром 4 февраля заявил, что минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область был уничтожен БПЛА в Миллеровском районе.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона.
Позднее он сообщил, что утром того же дня в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в 4-х районах: Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Шолоховском и г. Каменске-Шахтинском.
Он также подчеркнул, что пока не поступало данных о пострадавших и разрушениях. Подробности будут уточняться.
