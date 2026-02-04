Кровавый след из Пензы: что известно о стрельбе на Рублевском шоссе, детали

Двое подозреваемых устроили перестрелку с полицией на Рублевском шоссе в Москве. Какие детали известны о происшествии, к каким преступлениям могут быть причастны фигуранты, действительно ли кровавый след от их деяний тянется из Пензы?

Перестрелка с полицейскими на Рублевском шоссе: детали

Вечером 3 февраля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские и Росгвардия прибыли для задержания подозреваемых к одному из домов на Рублевском шоссе.

При задержании злоумышленники начали стрелять по правоохранителям. Сотрудники были вынуждены применить табельное оружие. В результате один из подозреваемых получил смертельные ранения. Второй фигурант доставлен в следственные органы.

Кровавый след из Пензы: что учинили стрелки с Рублевского шоссе

Поводом для задержания фигурантов стало особо тяжкое преступление в Пензенской области. По словам Волк, их подозревают в похищении мужчины в областном центре 29 января. По оперативной информации, впоследствии заложник был убит.

В Следственном комитете России сообщили, что сегодня, 4 февраля, на парковке у Большой Филевской улицы в Москве обнаружено тело таксиста с признаками насильственной смерти — именно он привез фигурантов в Москву, а точкой отправления была Самарская область.

«Предварительно установлено, что водитель такси согласился довезти подозреваемых за 85 тысяч рублей до столицы, однако по прибытии они отказались оплачивать поездку», — уточнили следователи.

Похищение и убийство 39-летнего жителя Пензенской области, говорится в сообщении СК, произошло на почве выяснения личных отношений и из корыстных мотивов: преступники совершили разбойное нападение с применением насилия, похитили у потерпевшего и его супруги деньги и ювелирные изделия.

Возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь правоохранителя, убийстве, незаконном приобретении оружия и по ряду других статей. Проводится расследование.

«Кровавый след и цепочка трупов тянутся аж из Пензы», — отметил пользователь Telegram Константин Э.

Что известно о фигурантах

Один из подозреваемых, которого ликвидировали полицейские, был ранее судим за двойное убийство, пишут СМИ со ссылкой на материалы дела. В мае 2014 года он вместе с сообщником застрелил 30-летнюю женщину и ее знакомого, после чего похитил принадлежавшие погибшей ювелирные украшения и машину. Тела убитых были спрятаны в овраге. До этого, в 2013 году, преступник проник в дом священнослужителя, откуда похитил имущество на 100 тысяч рублей.

Тогда суд признал его виновным по статьям о разбое, убийстве двух лиц, незаконном ношении оружия, краже и приговорил к 23 годам колонии строгого режима, а также постановил возместить материальный вред и компенсировать моральный ущерб потерпевшим на сумму 2,5 млн рублей. СМИ утверждают, что его отпустили досрочно.

Никаких подробностей о втором фигуранте не сообщалось.

«Настоящие головорезы», — комментируют новость пользователи Сети.

Где еще была стрельба недавно

Накануне в Подмосковье задержали мужчину, который устроил стрельбу в ответ на замечание прохожего. Мужчина оказался недоволен тем, что ему не дали зайти в учебное заведение в Реутове.

«В кратчайшие сроки был установлен и доставлен в территориальный отдел житель Москвы, который пытался войти в учебное заведение на улице Котовского. Получив отказ, он вышел за территорию и стал выражаться нецензурной бранью. Проходящий мимо мужчина сделал ему замечание, на что молодой человек достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и выстрелил», — уточнили обстоятельства происшествия в пресс-службе подмосковного управления МВД.

После инцидента нарушитель покинул место происшествия. Никто не пострадал.

