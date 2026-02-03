В Москве полиция со стрельбой задержала подозреваемого в похищении человека

В Москве полиция со стрельбой задержала подозреваемого в похищении человека В Москве полиция ликвидировала одного из подозреваемых в похищении человека

На Рублевском шоссе в Москве провели задержание двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве человека в Пензенской области, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, во время выполнения операции полицейским пришлось открыть огонь, один из мужчин погиб.

Сегодня мои коллеги из ГУУР МВД России и УМВД России по Пензенской области <…> проводили <…> мероприятия по задержанию двоих подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления на территории Пензенской области, — написала Волк.

Во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление. По оперативной информации, похищенный мужчина был убит.

Ранее в Сергиево-Посадском городском округе Московской области задержали группу должностных лиц, подозреваемых в организации хищения бюджетных средств, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области. В их числе оказались первый замглавы Сергиева Посада, начальник управления сельского хозяйства администрации и двое его подчиненных, депутат городского округа.

Кроме того, девочка, напавшая с ножом на сверстницу в Кодинске Красноярского края после конфликта с учителем, была задержана. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.